Spa: BMW profitiert von Suzuki-Problemen

Honda ist auch wieder an Suzuki vorbeigekommen

Für das erfolgreiche Yoshimura SERT Motul-Team lief die Nacht in Spa-Francorchamps problemlos, doch am Sonntagmorgen führte ein technisches Problem zu größerem Zeitverlust, den BMW zu nutzen wusste.

Die Suzuki-Mannschaft mit der Startnummer 12 fuhr beinahe das gesamte 24-Stunden-Rennen in Spa in den Top-3, doch vier Stunden vor dem Schwenken der Zielflagge kam Fahrer Sylvain Guintoli mit der GSX-R1000 an die Box. Dort stellte die Mannschaft einen großen Wasserverlust fest und tauschte anschließend die Wasserpumpe aus.

Dieser unplanmäßige Aufenthalt in der Box kostete die erfolgsverwöhnte Mannschaft von Yohei Kato und Damien Saulnier mehr als zehn Minuten. Somit verlor Yoshimura SERT Motul nicht nur Platz 2 an F.C.C. TSR Honda sondern auch noch den dritten Rang an das BMW Motorrad World Endurance Team mit Markus Reiterberger, Ilya Mikhalchik und Jeremy Guarnoni.

Hinter Yamaha, Honda, BMW und Suzuki folgt die Kawasaki von Webike Trickstar mit Randy de Puniet, Kazuki Watanabe und Greg Leblanc auf Position 5. Technische Probleme traten bei LRP Poland auf. Pepijn Bijsterbosch musste die BMW angeschlagen an die Box zurückbringen, der erhoffte Top-10-Platz ist in weite Ferne gerutscht.

Während sich Honda Viltais Racing mit Florian Alt nach einigen Problemen weiter nach vorne kämpft, läuft das Rennen auf dem fast sieben Kilometer langen Circuit de Spa-Francorchamps für Motobox Kremer Racing bisher ohne Probleme. Die Yamaha R1, dessen Motor für Spa vom Tuner Diego Romero vorbereitet wurde, liegt mit Daniel Rubin, Geoff Dehaye und Christian Napoli auf Position 13. Für das Bolliger Team Switzerland (Brenner, Thöni, Romero Barbosa) endete die Jagd durch die Ardennen vorzeitig mit einem Motorschaden.

Während YART an der Spitze knapp zwei Runden Vorsprung auf die Verfolger Mike di Meglio, Josh Hook und Alan Techer hat, zieht sich der Himmel über der Rennstrecke immer mehr zu. Erste Regentropfen kündigten einen möglichen Schauer bereits an, die Wettervorhersage zeigt eine Regenwahrscheinlichkeit von 90 Prozent – allerdings nach dem Rennende um 14 Uhr.

24h Spa, Stand nach 22 Stunden:

1. YART – Yamaha Official Team EWC (Canepa, Fritz, Hanika), Yamaha YZF-R1, 523 Runden

2. F.C.C. TSR Honda France (Hook, Di Meglio, Techer), Honda CBR1000 RR-R, + 2 Runden

3. BMW Motorrad World Endurance (Reiterberger, Mikhalchik, Guarnoni), BMW M 1000 RR, + 3

4. Yoshimura SERT Motul (Black, Guintoli, Masson), Suzuki GSX-R1000, + 5

5. Kawasaki Webike Trickstar (De Puniet, Watanabe, Leblanc), Kawasaki ZX-10R, + 10

6. KM99 (Mahias, Mackels, Marino), Yamaha YZF-R, + 12

7. National Motos Honda (S. Suchet, V. Suchet, Raymond), Honda CBR1000 RR-R, + 15

8. Team Louit April Moto (Calia, Gamarino, Pons), Kawasaki ZX-10R, + 16

9. Honda No Limits (Masbou, J. Nigon, Gabellini), Honda CBR1000 RR-R, + 18

10. Chromeburner RAC41 Honda (Leesch, Tessels, Hardt), Honda CBR1000 RR-R, + 19

11. Honda Viltais Racing (Alt, Odendaal, Mercado), Honda CBR1000 RR-R, + 20



Ferner:

13. Motobox Kremer Racing (Dehaye, Rubin, Napoli), Yamaha YZF-R1, + 27

21. Team LRP Poland (Vincon, Puffe, Bijsterbosch), BMW S 1000 RR, + 62



Ausgeschieden:

ERC Endurance Ducati (Fores, Checa, Pellijef), Ducati Panigale V4R

Team Bolliger Switzerland (Thöni, Brenner, Romero Barbosa), Kawasaki ZX-10R