Der Countdown zum Suzuka Eight Hours läuft

Am Freitag beginnt das 8h Suzuka 2023

Das Acht-Stunden-Rennen von Suzuka ist weit über Japan bekannt und ist auch außerhalb der Langstrecken-Szene ein Begriff. Am Freitag beginnt der prestigeträchtige Event – wann was passiert..

Seit 1978 gibt es das 8h Suzuka und am kommenden Wochenende findet die 44. Veranstaltung statt. Die japanischen Hersteller, allen voran Honda, scheuten jahrzehntelang keine Kosten und boten eigens dafür aufgestellte Werksteams mit ihren besten Piloten auf. So wurden Vertragsfahrer aus MotoGP und Superbike-WM mitunter abkommandiert, die in ihrer Sommerpause die Strapazen eines Langstreckenrennens auf sich nehmen mussten.

Mittlerweile hat sich das Bild etwas geändert. In diesem Jahr ist nur noch die Honda Racing Corporation mit einem speziellen Team am Start und seit dem tödlichen Unfall von Daijiro Kato beim Japan-GP sind nur noch selten aktive MotoGP-Piloten dabei. Von seiner Faszination hat das 8h Suzuka dennoch nichts eingebüßt.

Das 8h ist der dritte Event der Endurance-WM, wegen der hohen Kosten treten aber nicht alle Teams die lange Reise von Europa nach Japan an.

Wegen der Zeitverschiebung zu Asien finden einige Sessions hierzulande in der Nacht statt. Das erste Qualifying am Freitag beginnt um 7:45 Uhr, das zweite Zeittraining am Samstag um 2:50 Uhr. Das Rennen wird morgens um 4:30 Uhr gestartet und endet um 12:30 Uhr (alle Zeiten MESZ).

Bewegte Bilder am Renntag gibt es im TV bei Eurosport2 und im kostenlosen Stream von ServusTV.