Niccolò Canepa (YART Yamaha) hört nach Bol d’Or auf

Der Bol d’Or ist dieses Jahr nicht nur das letzte Rennen der Endurance-WM, der beliebte Italiener Niccolò Canepa wird mit dem legendären Langstreckenrennen seine erfolgreiche Karriere beenden.

Niccolò Canepa, der Fahrer des Yamalube YART Yamaha Official EWC Teams, wird sich nach dem Bol d’Or, dem Saisonfinale der Langstrecken-Weltmeisterschaft 2024, aus dem Rennsport zurückziehen. Der Italiener möchte seine Karriere mit einem Höhepunkt beenden, indem er sich einen weiteren Titel sichert.

Der 36-Jährige blickt auf eine illustre Karriere zurück, die sich über zwei Jahrzehnte erstreckt. In dieser Zeit fuhr er nicht nur in der Superbike- bzw. Supersport-WM, sondern auch in der MotoE, der Moto2 und der MotoGP. In der Geschichte der Langstrecken-Weltmeisterschaft wurde er der erfolgreichste Pilot seines Landes.

Canepa, der ursprünglich aus Genua stammt, begann seine Karriere in der nationalen italienischen Meisterschaft, bevor er 2005 sein Debüt in der Supersport-WM gab. Nach seinem zweiten Platz in der Superstock-600-Europameisterschaft 2006 holte er sich im Jahr darauf die Meisterschaft im FIM Superstock-1000-Cup.

Nach diesem Erfolg debütierte er in der folgenden Saison mit einigen Wildcard-Einsätzen in der Superbike-WM und wurde MotoGP-Testfahrer, bevor er 2009 in die Königsklasse aufstieg. Nachdem er in seiner ersten MotoGP-Saison einen beachtlichen 16. Platz in der Gesamtwertung erreicht hatte, wechselte er 2010 in die Moto2 und absolvierte elf Starts, bevor er 2011 in den FIM Superstock-1000-Cup zurückkehrte. Eine volle Saison in der WorldSBK folgte 2012, 2013 wurde er Zweiter im FIM Superstock-1000-Cup.

In den Jahren 2014 und 2015 kehrte er in seiner bewegten Karriere die Superbike-WM zurück, bevor er seine lange Zusammenarbeit mit Yamaha begann, als er 2016 dem französischen Endurance-Team von GMT94 Yamaha beitrat und in jenem Jahr Vizeweltmeister in der Serie wurde, wobei Canepa auch offizieller Yamaha Motor Europe WorldSBK-Testfahrer wurde.

In seiner Rolle als Testfahrer vertrat er den verletzten Sylvain Guintoli bei vier Rennen der WorldSBK-Saison 2016 und erreichte dabei vier Top-Ten-Platzierungen. Darüber hinaus sprang er in diesem Jahr bei zwei Rennen der STK1000-Europameisterschaft für den verletzten Florian Marino ein und fuhr in Donington Park als Dritter auf das Podium.

In seinem zweiten Jahr beim GMT94 Yamaha Team wurde er der erste Italiener, der eine Langstrecken-Weltmeisterschaft gewann, als das Team in der Saison 2016/2017 den Titel holte. Dabei wurde er auch der erste Italiener, der den Bol d'Or siegreich beendete, bevor er in der folgenden Saison den zweiten Platz belegte.

Canepa setzte 2018 seine Wildcard-Einsätze in der WorldSBK für das Pata Yamaha Team fort und nahm an beiden Rennen in Donington Park und Misano teil, wobei er bei beiden Einsätzen in die Punkte fuhr. Für die EWC-Saison 2018/2019 wechselte er dann zum offiziellen YART Yamaha EWC Team, das mit dem Sieg beim 8-Stunden-Rennen auf dem Slovakia Ring und dem vierten Platz in der Saison sofort Erfolge feiern konnte.

2019 gab er auch sein Debüt im MotoE World Cup und wurde Neunter in der Gesamtwertung, ein Ergebnis, das er im darauffolgenden Jahr wiederholte und damit seine Fähigkeit unter Beweis stellte, mit jeder Maschine schnell zu sein. In seiner zweiten Saison mit dem YART-Team bedeuteten die Siege in Estoril und Sepang den zweiten Gesamtrang in der Langstrecken-Weltmeisterschaft 2019/2020.

Während dieser Zeit wurde er auch zum Yamaha WorldSBK-Fahrercoach und übernahm neben seinen Aufgaben als Testfahrer eine noch aktivere Rolle im Fahrerlager, was sich 2021 auszahlte, als Yamaha die WorldSBK-Meisterschaft gewann. 2022 kehrte er in den MotoE World Cup zurück und sicherte sich seinen ersten Podiumsplatz in dieser Klasse, während er die Saison auf dem siebten Platz beendete.

Canepa fügte 2023 einen weiteren EWC-Titel hinzu, nach einer atemberaubenden Saison, in der YART das 24-Stunden-Rennen in Spa-Francorchamps gewann und sich den zweiten Platz in Le Mans sicherte, bevor er den Bol d'Or als Vierter beendete und sich erneut zum Champion krönte.

Der Italiener möchte sich mit einem Höhepunkt verabschieden, indem er bei seinem letzten Rennen seinen dritten Titel in der Langstrecken-Weltmeisterschaft gewinnt. Das YART-Team reist mit sechs Punkten Vorsprung in der Gesamtwertung zum Bol d'Or, nachdem es beim 24 Stunden-Rennen in Le Mans Zweiter wurde, die 8-Stunden von Spa-Francorchamps gewann und sich bei den legendären 8-Stunden von Suzuka den zweiten Platz sichern konnte.

Der Gewinn eines weiteren WM-Titels wäre das perfekte Ende einer unglaublichen Karriere, aber was auch immer beim Bol d'Or passiert, Canepa wird als einer der erfolgreichsten Langstreckenfahrer aller Zeiten in die Geschichte eingehen. Er ist Mitglied eines elitären Clubs von Menschen, die alle drei großen 24-Stunden-Rennen (Spa, Le Mans und Bol d'Or) gewonnen haben.

«Es war eine fantastische Reise! Ich habe mit neun Jahren angefangen, Minibikes zu fahren, und mit 19 Jahren saß ich bereits auf einem MotoGP-Bike», erinnerst sich Canepa an die Anfänge seiner außergewöhnlichen Laufbahn als Motorradrennfahrer. «Ich hatte das Glück, eine unglaubliche Karriere zu haben. Natürlich gab es auch einige schwierige Momente, aber als Kind hätte ich mir nie vorstellen können, dass ich so viel Erfolg haben und so viel Freude an diesem Sport haben würde.»

«Ich habe alles für den Rennsport gegeben, aber ich habe viel mehr zurückbekommen, als ich erwartet hatte und ich habe zwei Titel in der Endurance-WM und einen in Superstock gewonnen. Hoffentlich können wir nach dem Bol d'Or den dritten EWC-Titel holen. Ich hatte die Gelegenheit, in vielen Meisterschaften zu fahren, wie MotoGP, WorldSBK, EWC, WorldSSP, Moto2 und MotoE. Ich bin glücklich mit dem, was ich erreicht habe. Als Fahrer weiß man, wann es Zeit ist, aufzuhören, und es fühlt sich wie der perfekte Moment an, nach dem Bol d'Or zurückzutreten.»

«Ich denke bereits über neue Herausforderungen und den Beginn eines neuen Kapitels in meinem Leben nach. Natürlich werde ich die Rennen, meine Teamkollegen und mein R1 vermissen, aber ich denke, die Zeit ist reif. Ich möchte mich bei allen bedanken, die mich während meiner Karriere unterstützt haben, vor allem bei meiner Familie und meiner Freundin und bei allen, die mir geholfen oder mir etwas beigebracht haben. Es war ein Vergnügen, so viele Menschen auf meinem Weg zu treffen und ich freue mich auf das nächste Abenteuer, bei dem ich weiterhin das Yamaha-Blau tragen werde!»

«Es war eine wahre Freude, mit Niccolò zu arbeiten. Er ist nicht nur ein unglaublicher Fahrer, sondern auch ein toller Typ», streut YART-Teammanager Mandy Kainz seinem Fahrer Rosen. «Seit er dem Team beigetreten ist, hat er einen wesentlichen Anteil am Erfolg von YART. Seine Einstellung, sein Können und seine Teamarbeit sind unübertroffen. Wir sind eine große Familie bei YART, und Niccolò ist ein großer Teil davon, seit er dabei ist.»

«Ich bin sehr stolz auf das, was wir gemeinsam erreicht haben, und wir werden ihn schmerzlich vermissen. Ich möchte ihm für alles danken, was er dem Team gegeben hat. Ich weiß, dass das Podium in Suzuka für ihn ein lang gehegter Traum war, genau wie für mich und den Rest des Teams. Er wird schon jetzt als einer der erfolgreichsten EWC-Fahrer aller Zeiten in die Geschichte eingehen, aber beim Bol d'Or hat er die Chance, seinen Namen noch einmal in das Buch der Rekorde zu schreiben, indem er sich einen dritten Titel und einen Doppeltitel mit YART sichert. Wir wollen auf einem Höhepunkt enden und gemeinsam noch mehr Geschichte schreiben, damit er seine glanzvolle Karriere auf die bestmögliche Weise beenden kann.»

«Niccolò hat eine unglaubliche Karriere hinter sich und ist seit fast zehn Jahren ein Teil der Yamaha-Familie. Er ist in jeder großen Meisterschaft gefahren und war dort erfolgreich, wobei er sein fantastisches Fahrkönnen unabhängig von der Maschine unter Beweis gestellt hat. Als er 2016 zu GMT94 kam, hat er sich sofort mit der R1 angefreundet und einen sofortigen Eindruck hinterlassen. In seiner ersten EWC-Saison wurde er Vizemeister, bevor er in seiner zweiten Saison den Titel gewann», findet Andrea Dosoli, Yamaha Motor Europe Road Racing and R&D Manager, freundliche Worte für den Italiener.

«Er hat auch eine große Rolle bei unserem Erfolg in der WorldSBK gespielt, nicht nur als offizieller Testfahrer, sondern auch als Fahrercoach und Mentor. Es ist schwer zu erklären, welchen Einfluss er auf Yamaha hatte. Sein Erfahrungsschatz, sein technischer Hintergrund und seine erstaunliche Einstellung zur Teamarbeit haben alle zu seinem Erfolg beigetragen, und er kann sehr stolz auf das sein, was er erreicht hat.»

«Im Laufe der Jahre hat er nichts von seinem Tempo und seiner Wettbewerbsfähigkeit eingebüßt, wie der sensationelle Titelgewinn von YART im Jahr 2023 gezeigt hat, und er wird als einer der erfolgreichsten Langstreckenfahrer aller Zeiten in die Geschichte eingehen. Es wäre die perfekte Art und Weise, eine solch illustre Karriere mit seinem dritten EWC-Titel beim Bol d'Or abzuschließen, aber was auch immer passiert, Niccolò kann erhobenen Hauptes und sehr stolz auf das Erreichte sein. Auch wenn seine Karriere als Fahrer zu Ende geht, bedeutet das nicht, dass er die Yamaha-Familie verlässt, und wir freuen uns schon darauf, in Zukunft mit ihm an einigen aufregenden neuen Projekten zu arbeiten.»