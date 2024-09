Bol d’Or: David Checa springt für Grégory Leblanc ein

Beim 8-Stunden-Rennen in Suzuka zog sich Grégory Leblanc einen Beinbruch zu. Weil er sich auch acht Wochen danach nicht zu hundert Prozent fit fühlt, wird er im Team Kawasaki Webike Trickstar durch David Checa ersetzt.

Das prestigeträchtige Acht-Stunden-Rennen im japanischen Suzuka verlief für das Team Kawasaki Webike Trickstar nicht wie erhofft. Die viertplatzierten des 24-Stunden-Rennens in Le Mans mussten nach dem WM-Lauf in Spa-Francorchamps nicht nur zum zweiten Mal einen Ausfall hinnehmen, zu allem Überfluss brach sich Grégory Leblanc bei einem Sturz in Bein.

Auch acht Wochen nach diesem verhängnisvollen Zwischenfall steht er immer noch nicht zur Verfügung. Zum Saisonfinale der Langstrecken-Weltmeisterschaft Mitte September in Le Castellet muss der Franzose ersetzt werden. Mit David Checa hat man einen würdigen Ersatz für den Bol d’Or gefunden, kann der erfahrene Spanier doch auch vier WM-Titel verweisen.

«Es macht keinen Sinn, ich muss beim Bol d’Or passen! Ich habe mir die Entscheidung nicht leicht gemacht, aber seit meinem Unfall in Japan habe ich mich immer noch nicht erholt», gesteht Leblanc. «Weil ich noch nicht hundert Prozent fit bin, kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, ein 24-Stunden-Rennen auf einem Motorrad durchzustehen.»

Und weiter: «Ich will meine Mannschaft sowie meine Teamkollegen Román Ramos und Christian Gamarino nicht behindern, denen ich natürlich ein gutes Rennen wünsche. Ich hoffe, dass ich mich wenigstens bis zur letzten Runde der französischen Superbike-Meisterschaft in Le Castellet Ende September soweit erholt haben werde, dass ich dort an den Start gehen kann.»

«Leider ist Grégory, unser Nummer-1-Fahrer, gezwungen, sich vom Bol d'Or zurückzuziehen. Um seinen Ausfall zu kompensieren, freuen wir uns, David Checa begrüßen zu dürfen. Er wird neben Christian Gamarino und Román Ramos unser Motorrad steuern. Zusammen werden sie ein solides Fahrertrio bilden, um die Saison gut zu beenden», so die Erklärung des Teams.

Wie Leblanc ist auch Checa ein erfolgreicher Endurance-Pilot. Der 44-Jährige ist nicht nur vierfacher Champion, sondern auch zweifacher Gewinner des Bol d'Or. Der ehemalige Superbike-WM-Fahrer, der dieses Jahr bei keinem Lauf der Langstrecken-Weltmeisterschaft am Start stand, hat darüber hinaus auch dreimal beim 24-Stunden-Rennen in Le Mans triumphiert.

WM-Stand nach 3 von 4 Rennen:

1. YART - Yamaha, 116 Punkte

2. Yoshimura SERT Motul, 110

3. BMW Motorrad World Endurance, 72

4. Tati Team Beringer, 61

5. Team Bolliger Switzerland, 43

6. KM99, 41

7. Kawasaki Webike Trickstar, 39

8. BMRT 3D Maxxess, 38

9. Team HRC, 33

10. Motobox Kremer, 33