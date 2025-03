Akito Haga: Prominenter Name auf Teilnehmerliste

Neben den arrivierten Fahrern aus der Gilde der Langstrecken-Asse befindet sich mit Akito Haga ein weiterer prominenter Name unter den Teilnehmern. Er handelt sich um den Sohn der Superbike-Legende Noriyuki Haga.

In seiner Karriere war Noriyuki Haga nicht nur bei den Motorsportfans einer der beliebtesten Fahrer, der leutselige Japaner war auch überaus erfolgreich. 43-Mal gewann er einen Lauf zur Superbike-Weltmeisterschaft, dazu kommen 41 zweite und 32 dritte Plätze. In der 500 ccm-WM bzw. MotoGP brachte es Haga auf 32 Einsätze. Als Wildcard-Fahrer beim Großen Preis von Japan 1998 überraschte er mit dem dritten Platz die Fachwelt. Es sollte allerdings seine einzige Podiumsplatzierung in der Königsklasse bleiben.

«Nitro Nori» gab nicht nur seine Begeisterung für den Motorradrennsport an seine beiden Söhne Akito und Ryota – er verunglückte im Vorjahr bei einem Startunfall bei einem Lauf zur japanischen Meisterschaft tödlich – weiter, sondern auch das Talent ein Zweirad schnell zu bewegen.

Akito, der bisher in der italienischen Meisterschaft und der All Japan Championship gefahren ist, wird dieses Jahr in der Superstock-Kategorie der Endurance-Weltmeisterschaft im Einsatz sein. Neben dem San-Marinesen Luca Bernardi sowie den Italienern Matteo Ferrari und Alberto Butti wird der 23-jährige Japaner im Ducati-Team von Aviobike WRS beim 24-Stunden-Rennen in Le Mans (17. bis 20. April) sein erstes Langstreckenrennen bestreiten.

«Vor zwei Jahren ist mein Interesse an dieser speziellen Art des Motorradrennsports erwacht», erzählte Haga. «Im Vorjahr war ich beim Rennen in Le Mans als Zuschauer dabei und habe gesehen wie herausfordernd das Ganze ist, war aber fasziniert von den Emotionen. In einem Gespräch mit Giovanni Baggi habe ich erwähnt, dass ich gerne an einem Langstreckenrennen teilnehmen möchte und jetzt werde ich ein Teil seiner Mannschaft sein, die letztes Jahr in Spa-Francorchamps die Superstock-Klasse gewonnen hat.»

«Um für diese Aufgabe auch körperlich gerüstet zu sein, habe ich mein Training intensiviert. Ich weiß, dass der Beginn des Jahres aufgrund des Herstellerwechsels für das Team eine Herausforderung sein wird, aber ich möchte meinen Teil dazu beitragen die Meisterschaft zu gewinnen.»

Kalender Endurance-WM 2025

17. – 20.04. Le Mans, Frankreich (24 Stunden)

06. – 07.06. Spa-Francorchamps, Belgien (8 Stunden)

01. – 03.08. Suzuka, Japan (8 Stunden)

18. – 21.09. Bol d’Or, Frankreich (24 Stunden)