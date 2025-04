Rekord: 41 permanente Teams in der Langstrecken-WM

Eine rekordverdächtige Anzahl von 41 permanenten Mannschaften steht bereit, um zu Ostern beim 24-Stunden-Rennen auf dem Circuit Bugatti in Le Mans die Langstrecken-Weltmeisterschaft 2025 zu beginnen.

In der Karwoche geht die Langstrecken-Weltmeisterschaft 2025 mit dem 24-Stunden-Rennen in Le Mans in die neue Saison. Dass die Popularität an der seit 1978 ausgetragenen Veranstaltung wieder im Steigen begriffen ist, veranschaulicht das sehenswerte Nennergebnis. Mit 53 Teams haben sich um fünf mehr als im Vorjahr für den Klassiker angemeldet.

Von diesen 53 Mannschaften, die am Karsamstag um 15.00 Uhr MESZ die kräfteraubenden Strapazen eines 24-Stunden-Rennens auf sich nehmen wollen, befindet sich die rekordverdächtige Anzahl von 41 Teams aus elf Nationen, die sich für die gesamte Saison eingeschrieben haben.

«Der Start der 46. Saison der Endurance-WM mit einer Rekordzahl von 41 permanenten Teams ist fantastisch und steigert die Erwartungen für ein tolles Jahr», zeigt sich Jean-Baptiste Ley, Motorsport Events Director vom Promotor WBD Sports, begeistert. «Wir freuen uns sehr, acht neue Teams und drei Teams, die in die Serie zurückkehren, begrüßen zu dürfen.»

«Es ist bezeichnend, dass drei dieser Teams in der völlig neuen, serienbasierten FIM Endurance World Trophy antreten, die einen zugänglicheren und erschwinglicheren Weg in die Meisterschaft bietet. Dies unterstreicht unsere Attraktivität für Teams mit unterschiedlichem Erfahrungsstand und Ressourcen.»

Startnummern der permanente Teams

1: Yoshimura SERT Motul (Formula EWC)

2: T2C Racing (Superstock)

4: Tati Team AVA6 Racing (Formula EWC)

5: F.C.C. TSR Honda France (Formula EWC)

6: ERC Endurance (Formula EWC)

7: YART Yamaha (Formula EWC)

8: Team Bolliger Switzerland (Formula EWC)

10: Infini Team FLAM Racing (Superstock)

11: Kawasaki Webike Trickstar (Formula EWC)

14: Maco Racing (Formula EWC)

18: Team18 Pompiers Igol CMS Motostore (Superstock)

22: Team202 (Superstock)

24: Maxxess by BMRT3D Pirelli Motul (Formula EWC)

25: Team Étoile (Superstock)

27: TRT27 AZ Moto (Superstock)

33: Team 33 Louit April Moto (Superstock)

34: JMA Racing Action Bike (Superstock)

36: 3ART Best of Bike (Superstock)

37: BMW Motorrad World Endurance Team (Formula EWC)

41: Dafy-RAC 41-Honda (Superstock)

42: Green Team 42 Lycée St Claire (Production)

43: BGS Czech Team by Maco (Superstock)

44: Honda No Limits (Superstock)

49: Revo-M2 (Superstock)

53: Mana-Au Competition (Formula EWC)

55: National Motos Honda FMA (Superstock)

65: Motobox Kremer Racing powered by 321 (Formula EWC)

72: Junior Team Le Mans Sud Suzuki (Superstock)

77: Wójcik Racing Team (Formula EWC)

82: Uniserv Moto82 (Superstock)

85: Team Racing 85 by A2M2 (Superstock)

86: Pitlane Endurance (Superstock)

90: Team LRP Poland (Formula EWC)

96: Team Moto Ain (Formula EWC)

99: ELF Marc VDS Racing Team/KM99 (Formula EWC)

111: Aviobike WRS (Superstock)

119: Slider Endurance (Superstock)

199: ARTEC (Production)

222: Team Super Moto Racing (Production)

241: AG Racing Team (Superstock)

713: HERT by Moto-Jungle Racing (Superstock)

41: Permanent teams for 2025

11: Nationalities represented

30: Existing teams

8: New teams

3: Returning teams