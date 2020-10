Zweikammer-Cartridge für KTM, Husqvarna und GasGas

Mit der einfach nachrüstbaren Dämpferpatrone Pro 6500 Cartridge werden die Xplor-Gabeln von WP, verbaut in den Enduros von KTM, Husqvarna und GasGas, auf die nächste Performance-Stufe gehoben.

Mit hochinnovativer Technologie, die aus unzähligen Erfolgen im Motorsport hervorgeht, ist die Xplor Pro 6500 Cartridge ein hochwertiges Upgrade, um die WP-Xplor Federgabel auf Motorsport-Niveau zu bringen. Die WP Xplor Pro 6500 Cartridge ermöglicht KTM-, Husqvarna- und GasGas-Endurofahrern, ihr Offroad-Potenzial voll auszuschöpfen.

Durch das Zwei-Kammer-System bringt diese geschlossene Dämpferpatrone anspruchsvolle Fahrer ganz nach oben. Die Konstruktionsweise mit unter Druck stehendem Gabelöl ähnelt dem Aufbau eines Federbeins. Dadurch wird ein Aufschäumen des Gabelöls verhindert, was für eine konstante Dämpferkennlinie sorgt.

Dank der von außen einstellbaren Dämpfung und Federvorspannung ist das Motorrad auch dann perfekt an alle Offroad-Anforderungen angepasst, wenn sich die Bedingungen in letzter Minute ändern. Die Xplor Pro 6500 Cartridge wurde entwickelt, um ein besseres Gefühl und mehr Sicherheit sowie verbesserte Kontrolle in extremen Fahrsituationen zu gewährleisten. Ein verlängerter Hydrostop vermindert hartes Durchschlagen, hochwertige Materialien und Beschichtungen ermöglichen konstante Performance auch unter schwierigen Bedingungen.

Die Xplor Pro 6500 Cartridge passt in WP Xplor-Gabeln ab Baujahr 2017 und ist ab dem 17. November 2020 für 840 Euro (Netto-Verkaufspreis) erhältlich und für folgende Motorräder verfügbar: KTM EXC-Baureihe (150, 250, 300 ccm Zweitakt), EXC-F-Baureihe (250 bis 500 ccm Vietakt), XCF-W 350 und 500; Husqvarna: TE-Baureihe (150, 250, 300 ccm Zweitakt, FE-Baureihe (250 bis 501 ccm Viertakt); GasGas (ab Modelljajhr 2021) EC 250 und 300 (Zweitakt) und EC-F 250 und 350 Viertakt ab Modell.