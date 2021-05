Bitter: Red Bull-Erzbergrodeo auch für 2021 abgesagt

Die WESS GmbH als Veranstalter der Hard-Enduro-WM sah sich gezwungen, das Red Bull-Erzbergrodeo zum zweiten Mal in Folge abzusagen. Wie es jetzt weitergeht.

Als der Kalender der Hard Enduro Weltmeisterschaft (vormals World Enduro Serie) am 19. Februar von der FIM veröffentlicht wurde, war bereits zu befürchten, dass nicht alle Events planmäßig stattfinden können. Der Auftakt in Portugal mit der «Extreme XL Lagares» (7. bis 9. Mai) fand zwar statt, wurde aber aufgrund widriger Bedingungen nicht als WM-Lauf gewertet.

Nun wurde das Red Bull-Erzbergrodeo in der Steiermark vom ersten Juni-Wochenende aufgrund der Beschränkungen der Corona-Pandemie in Österreich abgesagt!

Der Veranstalter des spektakulären Events hatte an verschiedenen Formaten und Szenarien gearbeitet, um das Rennen zu ermöglichen, aber die neuesten Vorschriften und -Richtlinien der österreichischen Bundesregierung machten eine Durchführung unmöglich. Bereits 2020 wurde das Erzbergrodeo abgesagt.

«Wir haben bis zuletzt darum gekämpft und jedes mögliche Szenario durchgespielt. Am Ende bleibt uns nur die Absage», so Red Bull Erzbergrodeo-Mastermind Karl Katoch. «Wir blicken jetzt in die Zukunft und richten unsere volle Konzentration auf das Red Bull Erzbergrodeo 2022. Wir werden in voller Stärke zurückkehren und gemeinsam mit Motorrad-Offroadsport-Athleten und Fans aus aller Welt den Extreme Endurosport auf dem Berg aus Eisen feiern.»

Allen angemeldeten Teilnehmern wird im Zuge der Red Bull Erzbergrodeo-COVID-19-Garantie das komplette Startgeld ohne Abzüge rückerstattet. Dasselbe gilt für alle Besucher, die bereits eine Eintrittskarte oder ein VIP-Ticket für die Veranstaltung 2021 erworben haben.

«Natürlich ist es enttäuschend, dass das Red Bull-Erzbergrodeo erneut abgesagt wurde, wenn man aber mit den Organisatoren spricht, ist es nachvollziehbar», bedauerte Serienmanager Winfried Kerschhaggl. «Fans und Fahrer werden das Spektakel vermissen. Niemand hat erwartet, dass es auf dem Berg aus Eisen zwei Jahre lang still sein würde. Aber alle wollen und wir werden 2022 zurück sein.»

Das Erzbergrodeo 2022 soll am 16. bis 19. Juni stattfinden. Die Hard-Enduro-WM 2021 geht am 10. Juli in Italien beim Abestone Hard Enduro weiter.