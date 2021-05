Revanche: Honda verstärkt sich mit Pablo Quintanilla

Nachdem Pablo Quintanilla seinen Husqvarna-Vertrag aufkündigte, konnte man mit dem Wechsel des Chilenen zum Honda-Werksteam rechnen. Nun ist der Deal unter Dach und Fach.

Am 7. April verkündete Red Bull KTM die Verpflichtung von Dakar-Sieger Kevin Benavides, der seit 2017 für das Werksteam von Honda an den Start ging. Der Argentinier nimmt die begehrte Startnummer ‹1› des Vorjahressieger mit zum Erzrivalen der Japaner.

Dass Honda davon nicht begeistert war, konnte sich jeder ausmalen.

Und natürlich riss der Abgang von Benavides auch sportlich eine Lücke, die Honda wiederum nur mit einem Top-Fahrer eines anderen Herstellern füllen konnte. Als Pablo Quintanilla am 27. April seine Trennung vom Husqvarna-Werksteam verkündete, ahnte man bereits, wohin sein Weg führen würde. Am Montag wurde die Verpflichtung des schnellen Chilenen von Honda bestätigt!

«In den letzten Jahren hatten wir ein großartiges Team mit Fahrern, die Rennen gewinnen konnten. Ricky gewann 2020 und Kevin 2021. Benavides verließ aber das Team nach dem Gewinn der Dakar und wir hatten einen Fahrer weniger. Deshalb mussten wir uns einen Top-Fahrer suchen, um das hohe Niveau des Monster Energy Honda-Teams aufrechtzuerhalten. Das haben wir getan, und deshalb freue ich mich sehr, Pablo Quintanilla an Bord zu haben», erklärte Ruben Faria von Honda. «Ich kenne Pablo noch aus meiner Zeit als Fahrer und ich bin mir sicher, dass er nicht nur ein großartiger Mensch ist, sondern auch ein sehr starkes Element, das die großartige Atmosphäre im Team verstärken wird.»

Honda brauchte acht Jahre, um die Dominanz von KTM bei der Rallye Dakar zu beenden. Die Österreicher gewannen zwischen 2001 und 2019 die härteste Rallye der Welt 18 Mal in Folge (2008 abgesagt).

Der zweifache Cross-Country-Weltmeister Quintanilla würde für Honda gerne den dritten Sieg in Serie einfahren. Sein Debüt auf der CRF450 Rally gibt der 34-Jährige bereits in dieser Woche bei der Andalusien-Rallye.

«Ich bin sehr glücklich und motiviert, dem Monster Energy Honda Team beizutreten. Für mich ist es eine große Ehre, Teil dieses großartigen Teams zu sein, das in den letzten Jahren eine so große Entwicklung und Professionalität gezeigt hat», kommentierte Quintanilla seinen Wechsel. «Meine Absicht ist es, mein Wissen und meine Erfahrung in das Team einfließen zu lassen, und ich hoffe, großartige Ergebnisse zu erzielen. Ich möchte mich bei allen für die Gelegenheit bedanken und bin mir sicher, dass wir gemeinsam einen tollen Job machen werden.»