Husqvarna Factory verstärkt sich mit Skyler Howes

Husqvarna hat schnell einen Ersatz für den abtrünnigen Pablo Quantanilla gefunden. Die Beförderung von Skyler Howes drängte sich nach dessen starker Performance bei der Dakar 2021 auf.

Am Montag gab Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing die Trennung von Pablo Quintanilla bekannt, bereits am Dienstag folgte die Verpflichtung von Skyler Howes. Der 29-Jährige erhielt einen Dreijahresvertrag und wird schon Anfang Mai bei der Sonora-Rallye in Mexiko sein Debüt auf dem Werksmotorrad geben.

Howes war bei der diesjährigen Rallye Dakar die Überraschung. Der US-Amerikaner, der 2019 in Südamerika das Ziel bei seiner ersten Rallye nicht erreichte, fuhr 2020 beim Debüt in Saudi-Arabien auf dem neunten Gesamtrang. Gleichzeitig war er der bestplatzierte Privatfahrer und Sieger der Klasse «Super Production». Bei der Dakar 2021 übernahm Howes in der ersten Woche sogar kurzzeitig die Gesamtführung, am Ende wurde der KTM-Privatier mit 52 Minuten Rückstand auf den Sieger hervorragender Fünfter.

Pit Beirer, Motorsport-Direktor der Pierer Mobility AG, verriet schon im Februar im Gespräch mit SPEEDWEEK.com, dass Howes für 2022 näher ans Werk gebunden werden soll. Durch die Trennung von Quintanilla beschleunigte sich dieses Vorhaben.

«Wir freuen uns sehr, Skyler Howes im Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing Team begrüßen zu dürfen. Er ist ein Fahrer mit großem Potenzial und der seine Performance ständig verbessert», sagte Teammanager Pela Renet. «Wir haben ihn eine Weile genau beobachtet. Bei der Dakar 2021 fuhr er wirklich gut und wurde erst in seinem dritten Versuch Fünfter. Skyler ist ein schneller, kluger Fahrer und auch ein wirklich netter Kerl - wir glauben, dass wir ihn auf die nächste Stufe bringen können.»

Die Verpflichtung des US-Amerikaners kam nicht über Nacht.

«Er war kürzlich in Dubai, um das Motorrad mit dem Team zu testen. Alles sieht schon sehr positiv aus», verriet Renet. «Wo er lebt, ist ein großartiges Gebiet, um für die Rallye zu trainieren, damit er sich schnell mit der FR 450 Rallye-Maschine vertraut machen kann. Er wird dann an einigen lokalen Rallyes teilnehmen, um sich auf die bevorstehende FIM Cross-Country Rallyes-Weltmeisterschaft vorzubereiten.»