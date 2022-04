KTM Enduro-Modelle 2023: Bereits vorgestellt

Die KTM Enduro-Modelle 2023 kommen mit einem überarbeiteten Design, doch technische Änderungen sind nicht zu finden, was ja kein Fehler sein muss. Auch die Six Days Modelle sind bereits zu sehen.

Für 2023 gibt es ein neues Farbschema in Weiß, Lila und Orange. Diese Farbpalette wurde von den Designern gewählt, um die Enduro-Modelle der frühen 90er zu zelebrieren. Der Stahlrohrrahmen ist orange beschichtet.

Im Gegensatz zu den Schwestermodellen von Husqvarna und GasGas arbeitet die hintere PDS-Federung ohne Umlenkhebel. KTM behält dieses Alleinstellungsmerkmal bei den Enduromodellen bei und preist dessen Vorteile: Geringerer Wartungsaufwand dank weniger beweglicher Teile, größere Bodenfreiheit, vor allem beim Überwinden von Baumstämmen oder Felsen.

An der Front ist eine einstellbare 48er WP XPLOR-Gabel verbaut, an der die Druckstufe links oben, die Zugstufe rechts oben an den Gabelholmen eingestellt wird.

Das Enduro-Line-up von KTM umfasst Zweitakter von 150 bis 300 ccm und Viertakter von 250 bis 510 ccm.

Wie heute üblich sind alle Viertaktmodelle mit elektronischer Bezineinspritzung ausgestattet, doch auch die Zweitaktmotoren mit 250 und 300 ccm sind mit einer patentierten Einspritzung in die Überströmkanäle ausgestattet, von KTM Transfer Port Injection (TPI) genannt. Mit dieser Technik verringert KTM nicht nur die Emissionen und den Kraftstoffverbrauch, auch eine geschmeidige Leistungsentfaltung vom unteren bis zum oberen Drehzahlbereich soll erreicht werden.

Flankiert werden die Serienmodelle von den immer beliebten KTM EXC Six Days-Modellen. Die Enduro Six Days finden dieses Jahr Ende August/anfangs September in Frankreich, in le Puy en Velay statt. Die Six Days Modelle sind darum in rot-weiss-blau eingefärbt. Dazu gibt es gefräste und in Orange anodisierte Gabelbrücken, hintere Bremsscheiben ohne Löcher oder Schlitze, einen verschleissfesten Zahnkranz und eine blaue Sitzbank mit roten Rippen für besseren Halt bei garstigem Wetter. Die KTM 150 EXC ist nicht als Six Days Modell erhältlich.

Die KTM EXC- und EXC-F-Modelle der Generation 2023 sind demnächst bei autorisierten KTM Händlern erhältlich. Preise: Zweitakt ab 9499 Euro bis 10.749 Euro, Viertakt ab 11.099 Euro bis 11.799 Euro, Six Days Zweitakt ab 11.299 Euro, Viertakt ab 11.799 Euro bis 12.599 Euro.