Ski-Ikone Marcel Hirscher: Start am Erzberg

Marcel Hirscher ist wieder in Wettkampflaune

Der achtfache Ski-Alpin-Weltcupsieger Marcel Hirscher wird erstmals am legendären Erzberg-Enduro teilnehmen.

Nach zwei Jahren Pandemie-bedingter Pause geht das Erzberg-Wochenende 2022 von 16. bis 19. Juni wieder in vollem Umfang und mit Publikum über die Bühne. Neben zahlreichen Neuerungen im Ablauf wurde nun auch bekannt, dass Marcel Hirscher (33) an dem Event teilnehmen wird.

Der achtfache Ski-Weltcup-Gesamtsieger aus Annaberg in Salzburg trainiert seit Jahren intensiv mit seinem Enduro-Bike und hat 2021 an den Romaniacs teilgenommen, wo er sich eine Verletzung zugezogen hatte.

Nun bereichert der hervorragende Endurist die Szene beim größten heimischen Hard-Enduro-Event. «Der Weg ist das Ziel und jeder Checkpoint ein Erfolg», beschreibt Hirscher die Herausforderung des legendären Erzberg-Rodeos.

«Es geht um das Erlebnis und um die Erfahrung mit dieser eigentlich unmöglich scheinenden Herausforderung», beschreibt Hirscher. «Ich werde versuchen, so viel Spaß wie möglich am Rennen zu haben.»

Übrigens: Hirscher hat auf dem Red Bull-Ring bereits Erfahrung auf MotoGP- und Moto2-Bikes gesammelt. Mit Dakar-Star und Ex-Motocross-MX3-Weltmeister Matthias Walkner (35) hat der Salzburger immer wieder einen hoch qualifizierten Offroad-Trainingspartner an seiner Seite.

Auch Hirschers Ski-Kumpel Max Franz (32) ist auf den Geschmack gekommen. Der Kärntner stattete gemeinsam mit Hirscher dem Erzberg zu Trainingszwecken einen Besuch ab und war begeistert. Während Hirscher von Husqvarna unterstützt wird, ist Franz auf einer GASGAS unterwegs.

Hirscher hat unlängst einen Husky-Werbespot veröffentlicht. In dem Kurzfilm fährt er von zu Hause mit der «Norden 901» auf eine Alm. Seine komplette Ski-Touren-Ausrüstung verstaut er dabei in den anbaubaren Cases der Husky Touren-Edition. Auch seine Skier der Eigenmarke Van Deer fanden an den seitlichen Klemmbereichen perfekt Platz.