Rennen auf den Erzberg mit KTM 300 EXC Erzbergrodeo

Hard Enduro-Experte Chris Birch und der achtfache GNCC- Champion Kailub Russell stellen sich der Herausforderung und nehmen am legendären Erzbergrodeo Hare Scramble teil –auf KTM 300 EXC Erbergrodeo.

Bei einem nervenaufreibenden Event wie dem Erzbergrodeo ist eine umfangreiche Vorbereitung enorm wichtig. Sie kann wichtige Zeit im Fahrerlager und wertvolle Sekunden auf der Strecke sparen. Ein Rennfahrer wie Russell kennt sich damit aus, sein Motorrad durch schnelle Abschnitte und über die schwierigsten Hindernisse zu manövrieren und Birch nutzt die beste Technik und Leistung, um die extremsten Zonen zu überwinden.

Die KTM 300 EXC Erzbergrodeo 2023 wurde auf die Herausforderungen des Erzbergrodeos ausgelegt und bietet für den Rennsport entwickelte Premium-Bauteile. Das Modelljahr 2023 erfüllt die Ansprüche dieses Rennens dank der neuesten Spezifikationen.

Zu verdanken ist der Leistungsvorsprung der CNC-gefrästen Gabelbrücke, den Factory-Rädern mit eloxierten Naben, dem Supersprox-Stealth-Kettenrad, dem Map-Select-Schalter und der ungelochten Hinterrad-Bremsscheibe. Aufgezogen sind Metzler-Reifen vom Typ 6 Days Extreme.

Schnellere und bessere Fahrt bedeutet auch mehr Risiko und höhere Belastung für das Motorrad. Auch hier setzt die KTM 300 EXC Erzbergrodeo 2023 neue Standards, mit robustem Handschutzkit, Kühlerschutz, Kettenschutz-Halteblech und Kupplungsschutz, Vorderrad- und Hinterradbremsen-Schutz und -Sicherung. Wenn es gar nicht mehr weitergeht am Erzberg, helfen Zugriemen vorne und hinten.

Russell und Birch wissen, dass Charakter und Stil nicht unterschätzt werden sollten: Was gut aussieht, fühlt sich gut an. Die KTM 300 EXC Erzbergrodeo 2023 glänzt mit einem Rahmen in Racing-Orange, einer orangefarbenen Factory-Sitzbank des italienischen Herstellers Selle Della Valle, einem leichtem Motorschutz, sowie der Erzbergrodeo-Optik, die Grautöne geschickt mit dem charakteristischen KTM-Farbton kombiniert. Das Motorrad trägt ebenfalls stolz die Namen einiger der Streckenmarkierungen und Checkpoints des Erzbergrodeos, darunter „Elevator“, „Machine“ und „Carl‘s Diner“.

Wir sind gespannt, wie sich Russell und Birch schlagen am gnadenlosen Berg aus Eisen. Wir werden es erfahren zum Beispiel auf Red Bull TV am Samstag, 18. Juni ab 19.00 Uhr und am Sonntag, 19.Juni an 14.00 Uhr. Nicht nur Russell und Birch können dieses Motorrad fahren: Die KTM 300 EXC Erzbergrodeo wird in limitierter Stückzahl gefertigt und kann bei autorisierten KTM-Händlern bestellt werden.