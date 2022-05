Mehr Action am Erzberg: Das Startfeld wird erweitert

Für das legendäre Hard-Enduro-Event Erzbergrodeo in der Steiermark vom 16. bis 19. Juni wird aufgrund der gesetzlichen Corona-Lockerungen das Teilnehmerfeld um 300 Fahrer aufgestockt.

Die Vorbereitungen auf das Erzberg-Wochenende 2022 laufen längst auf Hochtouren. Nach zwei Jahren Zwangspause wird das Kult-Event der Hard-Enduro-Szene diesmal wieder über die Bühne gehen. Die 26. Auflage bringt die Rückkehr zur Normalität. Auch was die Zahl der Teilnehmer betrifft, die nun entgegen des ursprünglichen Plans kurzfristig aufgestockt wurde.



Erzberg-Mastermind Karl Katoch erklärte: «Wir hatten durch die Covid-19-Situation das Startfeld auf maximal 1200 Teilnehmer beschränkt. Da sich die Lage in Österreich und ganz Europa entspannt hat, können wir wieder auf die Maximalzahl von 1500 aufstocken.»



Die Anmeldung kann auf der Internetseite www.redbullerzbergrodeo.com erfolgen.

Zahlreiche Neuerungen warten in diesem Jahr auf Fans und Teilnehmer. Katoch: «In den letzten Jahren hat sich der Erzberg stark verändert. Wir haben einige neue Stellen des Areals in die Strecke eingebaut. Das Rocket Ride wird zum Beispiel ein völlig neues, extrem spektakuläres Layout erhalten.»



Auch abseits der Piste gibt es eine Reihe von Highlights am Fuße des steirischen Erzbergs: Geboten wird unter anderem die stimmungsvolle Fahrervorstellung und die neue Xtreme-Challenge. Legendär ist am Erzberg auch die Riders Party im Festzelt. Wichtig für die Besucher: Beliebte Zuschauerzonen werden auch diesmal wieder per Shuttle-Bus erreichbar sein.

Das Erzbergrodeo zählt zur acht Events umfassenden Hard-Enduro-WM und ist die Nummer 3 im Kalender 2022.



Kalender Hard-Enduro-WM:

5.–7. April Minus 400 / Israel

18.–21. Mai Xross / Serbien

16.–19. Juni Red Bull Erzbergrodeo / Österreich

9.–10. Juli Red Bull Abestone / Italien

26.–30. Juli Red Bull Romaniacs / Rumänien

13.–14. August Red Bull TKO / USA

27.–28. August Red Bull Outliers / Kanada

7.–9. Oktober Hixpania Hard Enduro / Spanien