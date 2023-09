Neue Yamaha WR450F 2024: Anleihen aus dem Motocross

Auf der Basis des Motocross-Motorrads YZ450F baut Yamaha eine komplett neue Enduro, die WR450F des 2024er Jahrgangs, deren Motor, Fahrwerk und Ausstattung auf den Endurosport ausgelegt ist.

Auf 2022 überarbeitete Yamaha die Enduro WR250F mit technischen Anleihen aus dem Motocross-Modell YZ250F, nun wird auf 2024 die WR450F überarbeitet. Auch diesmal erfolgt ein Technologie-Transfer vom Motocross-Schwestermodell, der YZ450F.

Der auf der Grundlage des erfolgreichen YZ450F Triebwerks entwickelte Motor mit umgedrehtem Zylinderkopf bietet mehr Leistung dank des neuen, begradigten Einlasskanals und den auf 39 mm vergrösserten Titan-Einlassventilen. Der neue Motor ist nicht nur leichter und schlanker als der des Vorgängermodells, er hat auch einen neuen Schmiedekolben, ein leichteres Zylindergehäuse, ein Pleuelfuß-Gleitlager und eine neue Steuerkette, die für die höhere Leistung ausgelegt sind.

Ein neu entwickelter, kurzer Schalldämpfer verbessert die Massenzentralisierung. Ein überarbeitetes Motorsteuergerät mit einer WR-spezifischen Abstimmung für die Kraftstoffeinspritzung liefert eine besser kontrollierbare Leistung bei niedrigen Drehzahlen, ein starkes, lineares Drehmoment und mehr Spitzenleistung im mittleren und hohen Drehzahlbereich.

Für ein geringeres Gewicht, geringere Handkräfte und ein besseres Gefühl ist die 2024er WR450F mit einer neu entwickelten Tellerfederkupplung mit acht optimierten Reibscheiben ausgestattet. Das neu entwickelte Fünfganggetriebe mit weiter gespreiztem Übersetzungsbereich weist einen größeren Abstand zwischen Haupt- und Antriebswelle auf. Zudem sind die Zahnräder der Hauptwelle breiter, was trotz geringerem Gewicht die Haltbarkeit erhöht.

Der neue Rahmen der WR450F besitzt die gleiche Grundkonstruktion wie der der aktuellen YZ450F und weist eine Reihe von technischen Änderungen auf, um den Anforderungen von Enduro-Rennen und Cross-Country-Fahrten zu entsprechen. Die wichtigste Änderung am neuen Rahmen ist das neu positionierte Steuerrohr, das 15 mm tiefer liegt als bisher. Zusammen mit den modifizierten Oberrohren, die hinten ein neues, U-förmiges Profil aufweisen, sorgt der Doppelschleifen-Aluminiumrahmen des 2024er Modells für einen niedrigeren Schwerpunkt und damit für ein agileres Handling in Kurven.

Im Vergleich zum Design des erfolgreichen Motocross-Modelles YZ450F bietet der Enduro-Rahmen der WR450F dank einer überarbeiteten Rahmenflexibilitäts-Charakteristik mehr Eigendämpfung. Der Rahmen der WR450F lässt mehr seitliche Flexibilität zu, um Stöße auf unebenem Gelände besser zu absorbieren. Das sorgt für ein Fahrverhalten, das den Fahrer weniger ermüdet und eine bessere Rückmeldung über den Untergrund bietet. Zu den weiteren Enduro-spezifischen Merkmalen gehören flexiblere Motorhalterungen.

Das komplett neue Bodywork der WR450F zeichnet sich durch superschlanke Anbauteile aus, 50 mm schmaler als bisher, sowie durch einen deutlich schlankeren Mittelteil und ein flacheres Sitzbankprofil. Alles Massnahmen, die dem Fahrer mehr Bewegungsfreiheit ermöglichen.

Kompakte Seitenteile sind Teil der neuen Ansaugkluft-Führung vom Heck zum Zylinderkopf. Die kleineren Kotflügel vorne und hinten unterstreichen das schlankere Aussehen der WR450F. Der vordere Kotflügel sorgt zudem für eine bessere Anströmung der Kühler und so für eine effektivere Kühlung, und der neu geformte hintere Kotflügel hat eine konturierte Unterseite, die es dem Fahrer erleichtert, das Motorrad auf den Montageständer zu heben.

Die KYB-Federelemente erlauben im Vergleich zur YZ450F 10 mm weniger Federweg, was für die WR450F eine niedrigere Sitzhöhe und einen niedrigeren Schwerpunkt ergibt. Der kombinierte Effekt, dass das Motorrad 10 mm tiefer liegt und der Fahrer somit niedriger sitzt, macht einen erheblichen Unterschied im Handling des Motorrads aus – besonders in langsamen Kurven auf technisch anspruchsvollem Terrain.

Die KYB-Teleskopgabel hat eine neue Mechanik zur Einstellung der Druckstufendämpfung per Handrad. Und die Kombination aus verstärkten Gabeldichtungen und neu gestalteten Gabelschutzrohren, die die Rohre besser vor Schmutz und Ablagerungen schützen, trägt zu einer längeren Lebensdauer der Dichtungen bei.

Neben der niedrigeren Sitzhöhe wurde auch die Sitzposition der 2024er WR450F überarbeitet, indem die Fußrasten 10 mm tiefer gelegt wurden, um den Abstand zwischen Sitz und Fussrasten zu vergrößern. Ausserdem wurde der Lenker etwas näher zum Fahrer gerückt.

Yamaha war ein Pionier des kabellosen Tunings. Die Power Tuner-App der WR450F hebt die Abstimmung auf die nächste Stufe. Die überarbeitete App hat nun eine «Quick Tuning»-Funktion, mit der der Fahrer durch Antippen einer einzigen Bildlaufleiste auf seinem Smartphone jede Motoreinstellung von «Smooth» bis «Aggressive» abstimmen kann. Die einfache und intuitive Funktion ermöglicht es dem Fahrer, die Motorleistung auf die Bedingungen der Strecke abzustimmen. Mit der neuen Laptimer-Funktion können Fahrer und Teams sehen, welche Einstellungen am besten funktionieren Die Power Tuner-App behält auch die zuvor verfügbare 4x4-Matrix (16 Werte) bei, die dem Fahrer die Möglichkeit gibt, detailliertere Änderungen an den Werten für Kraftstoffzufuhr und Zündzeitpunkt vorzunehmen.

Die neue Traktionskontrolle mit zwei Unterstützungsstufen sowie einer Off-Funktion regelt über die Zündung die Leistung herunter, wenn Schlupf am Hinterrad erkannt wird. Über den Multifunktionsschalter an der linken Lenkerseite kann der Fahrer unterschiedliche Einstellungen für das Motor-Mapping und die Traktionskontrolle anwählen. Über die Power Tuner-App können persönliche Mappings hochgeladen werden. So können während der Fahrt unterschiedliche Einstellungen angewählt werden, um sich wechselnden Bedingungen anzupassen.

Die WR450F ist komplett Enduro-tauglich und hat ein 18 Zoll Hinterrad, Enduro-Reifen, Beleuchtung, Instrumente, einen Seitenständer und einen Kühlerlüfter. Der Tank fasst 7,4 Liter und die Airbox ist ohne Werkzeug zugänglich. Ein Motorschutz und ein Enduro-Schalldämpfer vervollständigen die Enduro-Ausstattung. Die 2024er WR450F und auch die WR250F sind ab Frühjahr 2024 erhältlich in Blau; der Preis steht noch nicht fest.