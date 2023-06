Mit 48 Jahren: Graham Jarvis überholte 54 Gegner

Die Hard-Enduro-Legende Graham Jarvis fuhr im Prolog zum Red Bull Erzbergrodeo nur auf Platz 60 und startete im Hauptrennen somit nur aus der zweiten Reihe. Trotzdem kam er unter 500 Finalisten als Sechster ins Ziel!

Auch mit seinen 48 Jahren ist der Brite Graham Jarvis, der das Erzbergrodeo fünfmal gewinnen konnte, immer noch zu Bestleistungen in der Lage. Bei der 27. Ausgabe des prestigeträchtigsten Hard-Enduro-Rennens erreichte der Ausnahmepilot in der Qualifikation lediglich den 60. Platz. Da sich nur die 500 Schnellsten für das Main-Event des Erzbergrodeos qualifizieren und in zehn Startreihen mit jeweils 50 Fahrern gestartet wird, reichte es für Graham also nur für die zweite Reihe. Was war passiert? Nichts Besonderes – Jarvis ist in den schnellen Disziplinen noch nie vorne dabei gewesen und vollbrachte bereits zuvor das Wunder, aus der zweiten Reihe zu starten und das Rennen trotzdem zu gewinnen.

Zudem zieht der Iron Giant immer auch eine Reihe von Fahrern an, die aus dem klassischen Enduro- und Motocross-Sport kommen und im Prolog eine Chance sehen, vorne mit dabei zu sein. So war es dann auch der im Main-Event chancenlose vierfache Enduro-Weltmeister Andrea Verona, der im Prolog glänzte und die Bestzeit in den heiligen Berg der Hard-Enduristen brannte. Der Brite tat am Sonntag das, was er am besten kann: In aller Ruhe seinem Spitznamen «The Silent Assassin» alle Ehre machen und das Feld von hinten aufrollen. Die Liste der Weltklasse-Fahrer, die er dabei überholte, spricht Bände. Um nur einige zu nennen: Michael Walkner (A, GASGAS), Alfredo Gomez (E, Rieju), Teodor Kabakchiev (BG, KTM) und Cody Webb (USA, Sherco).

Der Spanier Mario Roman (Sherco), Vizeweltmeister der vergangenen Saison, hatte relativ früh einen schweren Sturz, brach das Rennen ab und fuhr noch ins Medical-Center des Erzbergrodeos, von dem aus er mit dem Hubschrauber und Verdacht auf einen Beckenbruch ins Krankenhaus nach Graz geflogen wurde. Die Befürchtungen haben sich glücklicherweise nicht bestätigt und der ambitionierte Spanier wird seine Blessuren bis zum nächsten Rennen im WM-Kalender, den Red Bull Romaniacs Ende Juli, auskurieren können.

Ergebnisse Red Bull Erzbergrodeo/A:

1. Manuel Lettenbichler (D), KTM, 2:31,15 Stunden

2. Billy Bolt (GB), Husqvarna, 2:42:15

3. Trystan Hart (CND), KTM, 2:57:09

4. Jonny Walker (GB), Beta, 2:59:30

5. Wade Young (ZA), Sherco, 3:04:21

6. Graham Jarvis (GB), Husqvarna, 3:13:55

7. Michael Walkner (A), GASGAS, 3:22:18

8. Alfredo Gomez (E), Rieju, 3:24:30

9. Teodor Kabakchiev (BG), KTM, 3:25:00

10. Matthew Green (ZA), KTM, 3:31:45

WM-Stand:

1. Manuel Lettenbichler (KTM), 41 Punkte

2. Trystan Hart (KTM), 29

3. Billy Bolt (Husqvarna), 28

4. Teodor Kabakchiev (KTM), 23

5. Graham Jarvis (Husqvarna), 21

5. Michael Walkner (GASGAS), 21

7. Alfredo Gomez (Rieju), 20

8. Mario Roman (Sherco), 17

9. Wade Young (Sherco), 14

10. Matthew Green (KTM), 12