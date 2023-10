Beta RR Racing: Doppelzündung für Zweitakter

Mit einem neuen Chassis wertet Beta seine Enduro-Oberklasse mit dem Namenszusatz «Racing» auf. Weitere Upgrades sind eine Doppelzündung and en grossen Zweitaktern und ein neuer 125er Zylinder.

Zur Einführung des neuen Enduro-Jahrgangs von Beta hätte es fast nicht besser laufen können: An der letzten Veranstaltung zur Enduro-WM in Santiago Do Cacem in Portugal sicherte sich Steve Holcombe auf Beta RR Racing 2T 300 den Weltmeistertitel der E2-Klasse und dazu auch der Gesamtwertung EnduroGP, gleichenorts liess sich Beta-Werkfahrer Brad Freeman als E3-Weltmeister feiern. Als Zugabe gewann auch noch Beta die Konstrukteurs-WM.

Auf den 2024er Jahrgang erneuert Beta seine Oberklasse-Enduro-Baureihe namens RR Racing mit Ausnahme der Modelle mit 125 und 200 ccm mit einem neuen Chassis. Der Lenkkopfträger weist nun einen höheren Querschnitt auf (+1 cm) und soll Steifigkeit, Torsions- und seitliche Biegefestigkeit erhöhen. Im Fahrbetrieb soll sich das mit einer besseren Präzision beim Einfahren in die Kurve bemerkbar machen, ebenso sollen Kurvenstabilität und Rückmeldung verbessert sein.

Das vom Werksteam bereits eingesetzte neue Chassis zieht eine ganze Reihe von Anpassungen an Halterungen und Motorbefestigungen nach sich. Zusätzlich sind die Fußrastenbefestigungen im unteren Teil schmäler als früher, um die Bodenfreiheit in tiefen Spurrillen zu erhöhen. Montiert sind bei der RR Racing Baureihe Ergal-Fussrasten mit Stahlstiften. Die Befestigung der Bremspumpe wurde für die neue Nissin Bremspumpe überarbeitet, welche sich durch eine höhere Bremsleistung, gepaart mit einer verbesserten Dosierbarkeit, auszeichnet. Beibehalten werden die Federelemente von Kayaba.

Die Traktionskontrolle, eingeführt auf 2023, wird beibehalten. Eine neue Schaltereinheit mit zwei Tasten und zwei getrennten LED-Anzeigen, untergebracht zwischen Lenkkopf und Tank, umfasst die Traktionskontrolle und die Kennfeldverwaltung

Der Motor der Beta RR Racing 2T mit 250 und 300 ccm bekommt einen neuen Zylinderkopf mit zwei Zündkerzen für linearere Leistungsabgabe und mehr Spitzenleistung. Die beiden Zündkerzen werden mit einem elektronischen System gesteuert, das die beiden unabhängig voneinander ansteuert. Sollte also eine der beiden Zündkerzen durchschlagen, bleibt der Motor dennoch funktionstüchtig, wenn auch nicht mehr ganz so effizient. Es ist aber immerhin noch möglich, das Rennen oder die Tour zu Ende zu fahren.

Beta glaubt ans Potenzial der jungen Enduristen und unterstreicht das mit einem überarbeiteten Motor der RR Racing 2T 125. Ein komplett neuer Zylinder – Kanäle und Steuerzeiten geändert – und eine neue Ventilsystem Auslass-Steuerung sollen den Motor reaktionsschneller, leistungsstärker und kräftiger sowie insgesamt explosiver zu machen. Der neue 125er Motor hat nun mehr Leistung bei hohen Drehzahlen, ohne im unteren Bereich an Drehmoment zu einzubüssen.

Die Viertakt-Enduros von Beta der Baureihe RR Racing sind in den Hubräumen 350, 390, 430 und 480 ccm erhältlich, die Zweitakter als 125er, 200er, 250er und 300er.