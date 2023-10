Toby Price: Auch 2024 mit Red Bull KTM zur Dakar

Der zweifache Dakar-Sieger Toby Price hat seinen Vertrag mit Red Bull KTM verlängert und wird im Januar 2024 bei der härtesten Rallye an den Start gehen – nach Möglichkeit als Rally-Raid-Weltmeister.

Am 13. Oktober beginnt in Marokko das Saisonfinale der Rally-Raid-WM 2023. Die ‹Rallye du Maroc› gilt als Generalprobe für die Dakar, mit der am 5. Januar die Saison 2024 beginnt. Fest entschlossen, als Weltmeister zu starten, ist Toby Price. Der Australier liegt in der Gesamtwertung auf Platz 2, nur neun Punkte hinter Leader Luciano Benavides (Husqvarna), und hat seinen Vertrag mit Red Bull KTM um ein Jahr verlängert.

«Ich fahre jetzt seit 15 Jahren für KTM und seit 2015 für das Werk. Es ist also ein tolles Gefühl, die größte und härteste Rallye erneut für sie zu bestreiten», sagte der 36-Jährige. «Es war eine lange Reise mit der Marke KTM, und ich denke, man kann mit Fug und Recht behaupten, dass beide Seiten auf diesem Weg viel Erfolg hatten. Mit dieser Vertragsverlängerung freue ich mich nun darauf, mich auf die Dakar Anfang nächsten Jahres zu konzentrieren und KTM hoffentlich weiter nach vorn zu bringen.»

Erstmals als Teamchef bei der Dakar ist Andreas Hölzl, der Ende September die Nachfolge von Norbert Stadlbauer angetreten hatte. «Dies wird meine erste Dakar als Rallye-Teamchef sein, und ich freue mich sehr, dass Toby Teil des Teams sein wird», sagte der Österreicher. «Ich kenne Toby nun schon seit vielen Jahren und kann sagen, dass seine Leidenschaft und sein Engagement für die Marke KTM herausragend sind. Die Dakar ist unberechenbar und unglaublich hart, aber wir haben immer wieder gesehen, dass Tobys Stärke und Willenskraft ihm ermöglichen, sich durchzukämpfen und immer sein Bestes zu geben.»

Neben Price ist auch Matthias Walkner für Red Bull KTM in Marokko am Start.