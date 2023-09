Also doch: Skyler Howes mit Honda zur Dakar 2024

Skyler Howes in den Farben von Honda

Nach der überraschenden Trennung von Husqvarna ergänzt Skyler Howes das Rallye-Werksteam der Honda Racing Corporation für die Dakar 2024.

Die Trennung von Skyler Howes und Husqvarna Factory Ende Juni kam unerwartet, Gründe wurden seinerzeit nicht genannt. Der US-Amerikaner trat als Gesamtvierter bei der Dakar 2021 ins Rampenlicht der Rallye-Szene, seinerzeit als KTM-Privatier. Als der damalige Husqvarna-Werksfahrer Pablo Quintanilla zu Honda wechselte, wurde der 31-Jährige als Ersatz verpflichtet. Bei der Dakar 2022 wurde der Schnurrbartträger Gesamtdritter. Nun folgt Howes seinem Vorgänger bei Husqvarna und unterschrieb bei Honda.

«Für das HRC-Rallye-Team zu fahren, ist ein Highlight meines Lebens und meiner Karriere. Ich lernte auf einer XR75 zu fahren, als ich 3 Jahre alt war, und ich begann meine Rallye-Aktivitäten auf einer CRF450X, also sind meine Wurzeln tief bei Honda», erklärte Howes. «Ich bin sehr gespannt darauf, was das Team und ich gemeinsam erreichen können. Nach einem Podiumsplatz bei der Dakar bleibt mein Fokus derselbe, so viel Spaß wie möglich zu haben und weiterhin nach der obersten Stufe des Podiums zu greifen.»

Im Rallye-Team von HRC trifft Howes neben Quintanilla auf seinen Landsmann Ricky Brabec sowie Adrien van Beveren und Nacho Cornejo. Mit diesem Quintett plant Honda bei der Dakar 2024 anzutreten.Teammanager Ruben Faria hat seine Mannschaft komplett.

«Ich bin sehr glücklich, Skyler willkommen zu heißen. Er ist sehr erfahren im Rallyesport - er war Dritter bei der letzten Dakar und hat in Marokko gewonnen», zählte der Spanier auf. «Mit ihm werden wir ein super Team für die Dakar 2024 haben und ich bin mir sicher, dass Skyler uns helfen wird, in der Gesamtwertung ganz oben zu stehen.»