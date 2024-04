KTM 450 Rally Replica: Grösstes Update seit 2020

Rahmen und Zylinderkopf neu, zwei statt ein Kühler, schlankeres Design, Vorbereitung für elektronisches Roadbook: Mit der KTM 450 Rally Replica sollen weitere Siege eingefahren werden.

Mit 235 Etappensiegen und 10 Gesamtsiegen bei der Rallye Dakar ist die KTM 450 Rally Repica das erfolgreichste Rallye-Motorrad in der Geschichte der Rallye Dakar. Auf das weitere Siege folgen, weist die KTM 450 Rally Replica des 2025er Modelljahrgangs das umfassendste Update seit 2020 auf. Mit ihrem neuen Antrieb, dem schärfer gezeichneten Bodywork und dem überarbeiteten Fahrwerk von KTM Factory Racing ist sie näher an einem KTM Factory Racing-Motorrad als jemals zuvor.

Herzstück ist die überarbeitete Version des 450er Motors mit Benzineinspritzung, der auch in den KTM-Motocross- und Enduro-Rennmotorrädern zu finden ist. Er verfügt über einen neu entwickelten SOHC-Zylinderkopf mit neu geformten Kanälen und Titanventile, eine verstärkte Kupplung und ein verstärktes Getriebe, um unübertroffene Leistung und Zuverlässigkeit zu vereinen. Motormanagement und Drosselklappe mit 44 mm Durchmesser liefert Keihin. Unterschiedliche Mappings sind anwählbar, auch spezifisch für jeden Getriebegang. Anstelle der vorherigen einzelnen Einheit sind zwei getrennte Kühlern montiert, was die Kühlleistung und damit die Effizienz des Motors verbessert. Die Titan-Auspuffanlage liefert Akrapovic.

Diese Kühler sind an einem neuen Rahmen montiert, der in der KTM Motorsportabteilung von Hand geschweißt wird. Der Rahmen wird aus lasergeschnittenen und hydrogeformten Segmenten zusammengesetzt und verfügt im Vergleich zum vorherigen Gitterrohrrahmen über speziell berechnete Parameter für Längen- und Torsionsflexibilität, behält aber das hervorragende Fahrerfeedback, die Energieaufnahme und die Stabilität beim Geradeausfahren bei. Dies wird unterstützt von einer neuen hohlen Aluminiumguss-Schwinge, die auf optimale Steifigkeit und Zuverlässigkeit bei minimalem Gewicht ausgelegt ist.

Ein selbsttragender 16-Liter-Benzintank bildet den Heckrahmen. Zusätzlich befinden sich 9- und 9,5-Liter-Tanks vorn, die von separaten Kraftstoffpumpen angetrieben werden, welche unabhängig voneinander oder vom Hecktank aktiviert werden können. Damit beträgt die Benzinkapazität der KTM 450 Rally Replica 2025 ca. 34,5 Liter, womit sie auch die längsten Rally-Etappen bewältigen kann.

An der KTM 450 Rally Repilica 2025 sind WP Pro Federelemente der neuesten Generation verbaut. Die Gabel ist eine WP XACT PRO 7548 mit 48 mm Durchmesser und geschlossener Dämpferpatrone, sie ermöglicht 304 mm Federweg. Die Gabelrohre stecken in neuen, CNC-gefrästen Gabelbrücken mit 23 mm Offset. Die obere Gabelbrücke verfügt außerdem über ein intern entwickeltes PHDS-System, das Schläge auf den Lenker dämpft, und ist mit einem Scotts-Lenkungsdämpfer verbunden. Das Federbein ist ein Heck ist das WP XACT PRO 7750, selbstverständlich vielfach einstellbar, mit Umlenkhebelei mittig an der Schwinge angelenkt und bietet 280 mm Federweg.

Das Design der 2025er KTM 450 Rally Replica fällt schärfer und aggressiver aus. Der Navigationsturm aus Karbon befindet sich hinter einer überarbeiteten Verkleidung, welche die Aerodynamik signifikant verbessert. Turbulenzen und Verwirbelungen werden vom Fahrer in der sitzenden Fahrposition abgehalten.

Die Verkleidung schützt auch das neue, leichtere und schmalere Kombiinstrument mit integrierten Warnblinkern und Halterungen für ein digitales Roadbook-System. Der neue LED-Scheinwerfer ist nun in die Scheinwerfermaske integriert, wodurch sich die Lichtabgabe um 33 % erhöht –wichtig bei Starts am frühen Morgen und nächtlichen Zielankünften. In den Motorschutz integriert ist ein Fach für Werkzeuge, sodass der Fahrer das Werkzeug nicht am Körper tragen muss.

Die KTM 450 Rally Replica 2025 wird exklusiv bei KTM Motorsport in Österreich produziert. 100 Stück sind für ambitionierte Rally-Fahrer auf der ganzen Welt verfügbar, vom 2024er Jahrgang wurden 80 Stück gebaut. Zusätzlich dürften von diesem Motorrad auch einige Dutzend in den Farben von Husqvarna und GASGAS gebaut werden. Über den Preis schweigt sich KTM aus, obwohl Bestellungen über KTM-Vertragshändler bereits möglich sind. Das Vorgängermodell kostete 35.995 Euro. Preisgünstiger dürfte das 2025er Modell nicht werden.