Die Rally-Raid-WM 2024 geht in Argentinien weiter

Am Sonntag beginnt in Argentinien mit dem Prolog der vierte Event der Rally-Raid-WM 2024. Bei der Desafio Ruta 40 kann die Weltmeisterschaft durch Hero-Pilot Ross Branch bereits entschieden werden.

Sofern kein Unglück passiert, ist Ross Branch vom deutsch-indischen Hero-Team die diesjährige Weltmeisterschaft kaum mehr zu nehmen. Der Botswanaer führt die Gesamtwertung mit 61 Punkten vor Adrian van Beveren (Honda) mit 40 Punkten an. Allerdings werden bei der Desafio Ruta 40 und anschließend bei der Marokko-Rallye noch 50 Punkte vergeben – ankommen ist für den 38-Jährigen Pflicht.

Die Teilnehmerliste umfasst in Argentinien wieder mehr hochkarätige Piloten der RallyGP-Kategorie, denn die Werksteams Husqvarna Factory und Red Bull GASGAS sind in Argentinien mit von der Partie (Red Bull KTM fehlt). Allerdings sind Luciano Benavides, Sam Sunderland und Daniel Sanders nicht in der Weltmeisterschaft eingeschrieben.

Seinen ersten Auftritt in den Farben von Hero hat Nacho Cornejo; der Chilene fuhr zuvor für Honda. Am Start für das in Stephanskirchen ansässige Team ist auch Sebastian Bühler.

Die Honda Racing Corporation schickt neben van Beveren auch Ricky Brabec, Skyler Howes, Tosha Schareina sowie Pablo Quintanilla ins Rennen.

Am Samstag (1. Juni) können sich die Teilnehmer im Rahmen eines Tests warmfahren, am Sonntag findet der Prolog statt, gefolgt von fünf Etappen. Insgesamt sind 3071 km durch die Provinzen Córdoba, San Juan und La Rioja zurückzulegen, davon 1792 km als Wertungsprüfung. Die Route führt in die Berge sowie in trockene Flussbetten über Sand, Steine und Schotter.

2. Juni – Prolog: Córdoba

3. Juni – Etappe 1: Córdoba / Córdoba

4. Juni – Etappe 2: Córdoba / San Juan

5. Juni – Etappe 3: San Juan / San Juan

6. Juni – Etappe 4: San Juan / La Rioja

7. Juni – Etappe 5: La Rioja / Córdoba