Dahlen: Buchlesung von MZ-Legende Harald Sturm

Von Thorsten Horn
Am 21. März 2026 wird Harald Sturm bei einer Buchlesung in Dahlen von seiner erfolgreichen Enduro-Karriere erzählen und spannende Anekdoten preisgeben. Bis Ende Januar können sich Interessierte dafür anmelden.
Das Buch «Ein Leben auf zwei Rädern – Die MZ-Legende Harald Sturm» ist ein Muss für jeden Enduro-Fan und auch allen weiteren Sport-Interessierten zu empfehlen. Nach der ausverkauften Premiere einer Buchlesung mit Plauderstunde mit dem mehrfachen Welt- und Europameister in Zschopau, gibt es nun am 21. März 2026 eine weitere Gelegenheit. Am Vorabend von «Rund um Dahlen», als Saisonauftakt der Internationalen Deutschen Enduro Meisterschaft (DEM) in der Heidadt, wird Harald Sturm aus seinem erfolgreichen und unterhaltsamen Rennfahrerleben erzählen.

Bei der Erstausgabe in Zschopau fanden nicht alle Interessierten Platz im Saal, so groß war der Andrang. Von der ersten Präsentation waren Enduro-Enthusiasten aus der Dahlener Region so begeistert, dass der Plan entstand, Harald Sturm auch nach Dahlen einzuladen. Nach zweijähriger Anlaufzeit ist es schlussendlich gelungen, Harald Sturm zu überzeugen.

Tolle Details, wie zum Beispiel was ein Hirschfänger mit den Six Days zu tun hat oder welche Prämie es nach dem großen Gewinn der Trophy-Wertung bei den Six Days 1987 in Polen gab, werden zur Sprache kommen.

In einer lockeren, moderierten Gesprächsrunde wird mit Harald Sturm geplaudert. Er wird alle Fragen beantworten und weitere interessante Dinge Preis geben. Mit Sicherheit wird «Harry» auch einen Stift zum Signieren dabei haben.

Die Vorbereitungen für dieses besondere Ereignis kommen langsam auf Drehzahl. Die Eintrittskarten zum Preis von 5 Euro wird es nur im Vorverkauf geben. Interessierte Motorsportfreunde möchten sich daher bitte zur Planung der Saalgröße bis zum 31. Januar 2026 unter mail.harald.sturm.dahlen@gmx.de anmelden.

Weitere Infos zum MSC Dahlen und zum DEM-Lauf gibt es zu gegebener Zeit unter www.msc-dahlen.de.

