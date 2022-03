Auftaktsieger Solans: «Kein Budget für die Azoren»

Als brillanter Sieger der Rallye Serras de Fafe – Felgueiras weiß Nil Solans nicht, wie es mit der Saison weitergeht, um den Start beim zweiten Lauf zur Europameisterschaft (ERC) auf den Azoren muss er bangen.

In Portugal hat der Spanier beim Saisonauftakt von Anfang an eine sehr gute Leistung gezeigt, obwohl seine Vorbereitung minimal war.

«Es war schwierig, weil wir nicht getestet haben und es drei Jahre her ist, seit ich dieses Auto das letzte Mal gefahren bin, also kamen wir hierher und wussten im letzten Moment, dass wir die Rallye fahren, ohne das Auto zu testen», erklärte der Fafe-Sieger Solans. «Es war wirklich verrückt, wir haben mit den Einstellungen für die Rallye Spanien 2019 begonnen, nur um herauszufinden, was wir mit dem Auto machen sollen, aber am Ende sind wir sehr glücklich, auf dieser Position ins Ziel zu kommen und alle Risiken eingegangen zu sein, die wir eingegangen sind, weil die Bedingungen bei dieser Rallye sehr schwierig waren.»

Und obwohl er nicht auf der von den Organisatoren der Azoren-Rallye am Montag veröffentlichten Nennliste auftaucht, hofft der Spanier dennoch auf eine Veränderung dank der Ankunft neuer Partner.

„Wir wollen auf die Azoren, wir haben die Nennung geschickt, wir haben ein gutes Auto und ein gutes Team. Aber im Moment haben wir das Budget nicht und es ist in zwei Wochen. Ich habe kein Geld zum Bezahlen, ich bin nicht reich, also muss ich Unterstützung finden, oder ich bleibe zu Hause und schaue mir die Ralyle im Fernsehen an.»