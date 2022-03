Die Kategorien der neuen Rallye-Europameisterschaft

Am Wochenende startet im portugiesischen Fafe der erste von acht Läufen zur Rallye-Europameisterschaft, die sich nach der so genannten Rallye-Pyramide neu aufstellt.

In der neuen Rallye-Europameisterschaft (ERC) gibt es nach der Rallye-Pyramide einige Einteilungen in Kategorien der einzelnen Fahrzeugtypen, die nun erklärt werden. Dies führt aufwärts von den Rally5-Fahrzeugen bis letztlich hin zu den Rally1-Fahrzeugen, die aber in der ERC nicht startberechtigt sind, sondern ausschließlich in der Rallye-Weltmeisterschaft. Damit ist die Spitze in der ERC die Kategorie Rally2. Es geht aber auch noch etwas komplizierter: Rally2-Kit, Gruppe N4- und RGT-Autos sind auch in der ERC über die neue Kategorie «ERC» startberchtigt, aber angesichts ihrer spezifischen Merkmale erscheinen sie nicht auf der FIA Rallye-Pyramide.

FIA ERC4

Dies ist die Kategorie für frontgetriebene Fahrzeuge wie der Ford Fiesta Rally4, Opel Corsa Rally4, Peugeot 208 Rally4 und Renault Clio Rally4. Diese Fahrzeuge verwenden Saugermotoren mit und ohne Turboaufladung, die um 210 PS leisten. Sie sind mit einem sequentiellen Getriebe ausgerüstet. Einstiegsrallye-Rallye-Autos, wie die Clio-Rallye5, sind so konzipiert, dass sie weniger technisch fortgeschritten sind und daher erschwinglicher sind. In dieser Kategorie sind auch auch FIA ERC4-Junioren angesiedelt, Fahrer im Alter von 27 Jahren und unter dem 1. Januar 2022, die Rallye-Rallye- oder Rally5-Autos mit Pirelli-Reifen fahren.

FIA ERC3

Das ist die Kategorie für allradgetriebene Fahrzeuge, Rallye-Autos, von denen M-Sport Polens Ford Fiesta Rally3 der erste war, der auf den Markt kam. Die Größe des Turbo-Restriktors wurde um 1 mm von 30 mm auf 31 mm erweitert, was ein Leistungsanstieg von etwa 15 PS bedeutet.

FIA ERC

Die hier FIA-homologierte Autos entsprechen den Vorschriften der Rallye2 (früher R5). Das heißt 1,6-Liter-Turbogeladenmotoren, 32-mm-Risikoren, rund 290 PS, Allradantrieb, Fünfgang-Getriebe und Kostendeckelung. Das ist die Kategorie für etwa Citroën C3 Rally2, Ford Fiesta Rally2, Hyundai I20 N Rallye, Proton Iriz R5, Škoda Fabia Rally2 Evo, Volkswagen Polo GTI R5 und mehr.

FIA ERC-Teams

Um Punkte in der FIA Rallye-Europameisterschaft für Teams zu erzielen, müssen Wettbewerber unter einem Teamnamen in ERC, ERC3 oder ERC4 registrieren. Es können maximal drei Autos registriert sein, um Teampunkte zu erzielen. Ein registriertes Team kann Punkte mit den beiden am besten platzierten Autos seines Teams in der endgültigen Klassifizierung jeder Rallye punkten. Für die Berechnung von Punkten werden von den von ERC4 Priority-Fahrern angetriebenen Autos in ihrer eigenen Gruppe Punkte punkten.

ERC Open

Exklusiv für Rally2-Kit, homologierte Gruppe N4 und RGT-Autos. Neben Rally2-Kit-Autos ist die ERC damit für einige namhafte Marken durch die Gruppe N4 und RGT offen. Die Gruppe N4 ist die Domäne der Mitsubishi Lancer und Subaru Impreza, während die ABARTH 124-Rallye, Alpine A110 RGT und Porsche 997 GT3 an RGT-Vorschriften aufgebaut sind.