Novum: EM-Finale beim spanischen WM-Lauf

Das gab es bislang in der Rallye-Europameisterschaft (ERC) noch nie: Ein ERC-Lauf wird im Rahmen der Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) ausgetragen. Das ERC-Finale findet beim spanischen WRC-Lauf (20. – 22.10.) statt.

Spanien ist Gastgeber des Finales der FIA-Rallye-Europameisterschaft 2022. Die RallyRACC Catalunya-Costa Daurada wurde als achter und letzter Lauf bestätigt. Spanien wird die letzte Runde der diesjährigen FIA Rallye-Europameisterschaft (ERC) ausrichten, nachdem es Montag in den Kalender aufgenommen wurde. Aufstrebende Stars der ERC werden sich mit Legenden der FIA-Rallye-Weltmeisterschaft treffen, wenn beide Serien bei der RallyRACC Catalunya-Costa Daurada zusammenkommen und Rallye-Fans weltweit das ultimative Spektakel bieten. Der ERC-Lauf findet von 20. bis 22. Oktober, die WRC-Runde vom 20. bis 23. Oktober statt. Dies bedeutet, dass die Rallye-Europameisterschaft bei der zweiten Etappe des spanischen WM-Laufes am Samstagabend, 22. Oktober 2022, endet.

Schnelle und glatte Asphaltstraßen in den Hügeln der Costa Daurada, direkt an der Küste von Barcelona, sind nun die letzten Schauplätze der ERC 2022, wobei die Qualifikationsphase am Donnerstag vor den zwei Tagen voller Vollgas-Action am Freitag und Samstag stattfinden wird. Die Zwei-Tages-Runde umfasst 14 Wertungsprüfungen über insgesamt 240,60 km. Es wird die längste ERC-Rallye der Saison und endet mit der 24,40 km langen El Montmell Power Stage am Samstagnachmittag. Damit ist Spanien 2022 mit Gran Canaria und der Catalunya-Costa Dorada wie Portugal mit zwei Läufen in der Europameisterschaft vertreten.

Während der ERC-Lauf am selben Wochenende wie die WRC stattfindet, wird er als separate Veranstaltung nach ERC-Reglement durchgeführt. WRC Promoter, der die kommerziellen Rechte an beiden Meisterschaften besitzt, wird maßgeschneiderte Highlights, TV- und Social-Media-Inhalte bereitstellen.

Der Manager der FIA-Rallye-Europameisterschaft, Iain Campbell, freute sich, die RallyRACC Catalunya-Costa Daurada als achten Lauf begrüßen zu dürfen.

«Wir freuen uns sehr, die Veranstaltung als letzte Runde der diesjährigen Meisterschaft anzukündigen», sagte er. «Die ERC engagiert sich für die Entwicklung und Schärfung des Profils junger Talente. Viele unserer Fahrer haben Ambitionen, die Höhepunkte der WRC zu erreichen, und die Aufnahme von Spanien in die Endrunde wird ihnen die perfekte Gelegenheit geben, ihr Können unter Beweis zu stellen. Die Veranstalter RACC wissen genau, was es braucht, um eine erfolgreiche Rallye auf diesem Niveau zu veranstalten, und sie haben die Chance ergriffen, uns an Bord zu haben.» Ganz nachvollziehbar ist diese Entscheidung nicht. Allerdings könnte dann Efren Llarena in seiner spanischen Heimat als neuer Europameister und eventuell auch sein Landsmann Nil Solans als Vizechampion gefeiert werden.

RACC-Präsident Josep Mateu fügte hinzu: «Diese Rallye wird eine stärkere Wirkung haben als je zuvor. Es wird der perfekte Leckerbissen für die Fans sein, da sie Zeuge der beiden größten Rallye-Meisterschaften der Welt bei derselben Veranstaltung werden. Wir freuen uns, den ERC im Oktober in Salou zu einer legendären Veranstaltung begrüßen zu dürfen.»

Rallye-Europameisterschaft 2022:

10. – 12.03.: Fafe/Portugal

25. – 27.03.: Azoren/Portugal

12. – 14.05.: Cran Canaria/Spanien

10. – 12.06.: Polen

01. – 03.07.: Lettland

22. – 24.07.: Rally di Roma Capitale/Italien

26. – 28.08.: Czech Rally Barum/Tschechien

20. – 22.10.: RallyRACC Catalunya-Costa Daurada/Spanien