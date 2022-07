Rom – Tabellenführer Llarena: «Wir werden pushen»

Der Spanier Efren Llarena hat für den sechsten Lauf zur Rallye-Europameisterschaft (ERC) in Italien, bei der Rally di Roma Capitale (22. – 24. Juli), eine klare Strategie – vom Start weg attackieren.

Der Star des Team MRF Tyres steht mit einem ordentlichen Vorsprung von 46 Punkten vor der sechsten von acht ERC-Runden an der Spitze der Meisterschaftswertung. Nach zwei Highspeed-Schotterrennen in Polen und Lettland kehrt die Serie zum ersten Mal seit der spanischen Rallye auf Gran Canaria im Mai auf Asphalt zurück. Dort belegte Llarena im Skoda Fabia Rally2 den zweiten Gesamtrang hinter Nil Solans, seinem engsten Titel-Herausforderer.

Solans wird in Rom erneut einen Hyundai i20 N Rally2 steuern und braucht ein starkes Ergebnis, um seine inzwischen schwache Titelhoffnungen am Leben zu erhalten. Der Spanier hat bereits zwei Null-Ergebnisse auf seinem Konto und beendete das letzte Mal in Lettland außerhalb der Punkte auf dem elften Platz.

Aber Llarena, cool wie immer, kommt nicht über sich hinaus. Während solide Ergebnisse bei den letzten drei Rallyes ihm fast den Titel garantieren würden, konzentriert sich der 27-Jährige weiterhin ausschließlich darauf, Solans in Schach zu halten.

«Es sind noch viele Punkte zu holen», sinnierte der Tabellenleader. «Wir werden versuchen, in Rom unser Bestes zu geben, und ich denke, wir müssen weiter beobachten, was Nil Solans tut. Unsere Priorität ist es, die Rallye mit dem gleichen Vorsprung zu beenden, den wir jetzt in der Meisterschaft haben. Wir hatten auf jeden Fall immer ein gutes Gefühl bei dieser Rallye und sind sehr optimistisch und voll motiviert. Eines der besten Dinge für uns ist, dass wir viel mit dem Auto und den Reifen auf Asphalt gefahren sind. Die Rally Islas Canarias war gut für uns, aber seitdem haben wir sicherlich eine Menge wirklich guter Arbeit geleistet», fügte er hinzu.

Eine Vielzahl italienischer Hoffnungsträger wird anwesend sein, um die ERC-Bewerber auf Trab zu halten. Dazu gehören der zweifache ERC-Champion Giandomenico Basso, zudem zweifacher Sieger der Rally di Roma Capitale, im Hyundai i20 N Rally2 sowie der letztjährige Zweitplatzierte Andrea Crugnola auf Citroën C3 Rally2.

Llarenas MRF-Kader stellt eine fünfköpfige Fabia-Besetzung auf, mit dem Lettland-Sieger Martinš Sesks, der von Javier Pardo, Norbert Herczig und Simone Campedelli unterstützt wird. Andere Fahrer, die man in Auge behalten muss, sind Simone Tempestini, Filip Mareš und Alberto Battistolli in Skoda Fabia sowie Citroën C3-Mann Yoann Bonato.

Die Rallye findet östlich von Rom in Fiuggi statt und beginnt am Freitagabend mit einem brandneuen Super Special Prüfung rund um das Kolosseum in der Ewigen Stadt. Die Route umfasst 13 Etappen mit einer Gesamtlänge von 187,14 km.