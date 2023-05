Lette Mārtiṇš Sesks siegt beim polnischen Nachbarn

Mārtiṇš Sesks stürmte zu seinem zweiten Sieg in der FIA-Rallye-Europameisterschaft, nach Lettland 2022, er setzte sich vom Tabellenführer Hayden Paddon und gewann die 79. ORLEN-Rallye Polen.

Mit Renars Francis als Co-Pilot seines vom Team MRF Tyres eingesetzten Škoda Fabia RS Rally2 beendete Sesks die erste Etappe am Samstag mit 8,2 Sekunden Vorsprung vor Paddon. Obwohl Sesks zunächst in der Defensive zu sein schien, als sein Rivale Paddon die erste Prüfung am Sonntag gewann und den Rückstand auf 7,4 Sekunden verkürzte, dauerte es nicht lange, bis der 23-jährige Lette fehlerfrei sprintete und mit 39,6 Sekunden Vorsprung vor dem Neuseeländer Hayden Paddon (Hyundai i20) gewann.

«Es fühlt sich wirklich besonders an. Vor heimischem Publikum zu Hause zu fahren, ist eine Geschichte, aber hier in Polen zu fahren, ist etwas völlig anderes. Es zeigt das Auto, das Team, die Reifen, wir sind alle bereit zu kämpfen», sagte Sesks, der in der vorläufigen Gesamtwertung auf den zweiten Platz vorrückt, 37 Punkte hinter dem frühen Spitzenreiter Paddon. «Es fühlt sich so gut an, für ein so gutes Team mit einem so guten Auto zu fahren. Es macht Freude und es ist wirklich gut, auf einem so hohen Niveau auftreten zu können. Jeder möchte eine Aussage machen, aber in Gedanken wollen wir den Kopf gesenkt halten und einfach unsere Arbeit machen.»

Paddons rasanter Angriff auf der WP9 hatte seinen Preis, weil er die Prüfung mit einem beschädigten rechten Vorderreifen beendete, was einen großen Einfluss auf den Ausgang des Kampfes um den Sieg hatte. Mit nur einem Ersatzrad an Bord seines Hyundai i20 N Rally2 musste Paddon eine schwere Entscheidung treffen.

«Entweder hätten wir weiter Druck gemacht, aber dann riskiert man einen weiteren Reifenschaden und scheidet aus», sagte der einstige Hyundai-Werkspilot Paddon. «Wenn man über die Meisterschaft und die zu gewinnenden Punkte nachdenkt, geht es darum, klug zu spielen, und das ist die Entscheidung, die wir treffen mussten.»

Nachdem er in Folge drei Top-Zeiten erzielt hatte, komplettierte der Lokalfavorit und Vorjahressieger Miko Marczyk (Škoda Fabia) bei seinem Heimspiel das Podium.

«Ich bin sehr zufrieden, denn wahrscheinlich war unsere Pace besser als letztes Jahr, als wir die Rallye gewannen», meinte Marczyk. «Wenn mir jemand vor dem Rennen sagen würde, dass ich zwischen Hayden Paddon und Mads Østberg landen würde, würde ich mit Sicherheit sagen, dass es perfekt ist. Der Beste hat die Rallye gewonnen.»

Josh McErlean (Hyundai i20 N Rally2) startete am Sonntag mit 1,5 Sekunden Vorsprung vor Mads Østberg im Kampf um den vierten Platz, doch ein Hochgeschwindigkeitsdreher 1,6 km vor Beginn der WP13 ließ ihn auf den siebten Platz zurückfallen, eine schlechte Belohnung für eine starke Leistung der Fahrer der Motorsport Ireland Rally Academy. Østberg gewann die Power Stage und landete in seinem MRF Tires Dealer Team Citroën C3 Rally2 auf dem vierten Platz, nur 3,8 Sekunden dem Finnen Miko Haikkilä (Škoda Fabia).



Der spanische Titelverteidiger Efren Llarena schaffte im Škoda Fabia mit P10 (+ 2:573) noch den Sprung in die Punkteränge.

Stand nach 16 Prüfungen Pos. Team/Nat/Fahrzeug Zeit 1 Sesks/Francis (LV), Škoda 1:34:57,8 2 Paddon/Kennard (NZ), Hyundai + 39,6 3 Marczyk/Gospodacyzk (PL), Škoda + 1:04,9 4 Östberg/Barth (NS), Citroën + 1:12,9 5 Heikkilä/Vaaleri (FIN), Škoda + 1:16,7 6 Franceschi/Escartefique (F), Skoda + 1:29,6 7 McClean/Rowan (IRL), Hyundai + 1:46,9 8 Tempestini/Itu (RO), Škoda + 2:09,2 9 Cais/Bacigal (CZ), Skoda + 2:33,6 10 Llarena/Fernandez (E), Škoda + 2:57,3

