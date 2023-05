Max McRae ist für sein Junior-ERC-Debüt bereit

Max McRae, Sohn von Alister McRae, gibt am Wochenende sein Debüt in der Rallye-Europameisterschaft (ERC) in Polen und beginnt dort seinen Kampf um den Titel in der Junior-Wertung.

Der 18-jährige Max McRae, der Enkel von Jimmy McRae, Sohn von Alister McRae und Neffe des verstorbenen Colin McRae, sagte: «Ich habe mir so viele Videos der Rallye Polen angesehen, wie ich auf YouTube finden konnte, und ich kann mich nicht wirklich erinnern, Autos gesehen zu haben, die die untere Hälfte des Getriebes benutzen, das gefällt mir, die Geschwindigkeit ist der Grund, warum wir diesen Sport betreiben. Bei wirklich schnellen Rallyes wie dieser kann man feststellen, dass die Fahrer ziemlich nah beieinander sind, ohne die langsameren Kreuzungen kann es schwieriger sein, beim Bremsen einen großen Unterschied zu machen und aus den Kurven heraus Traktion zu finden.»

McRae weiter: «Bei dieser Veranstaltung werden wir alle ungefähr mit der gleichen Geschwindigkeit fahren, das heißt, wir können damit rechnen, dass die Abstände im Zehntelsekundenbereich gemessen werden. Der Kampf wird so groß sein, ich bin mir sicher, dass er eng und superspannend sein wird.»

McRae fährt einen Opel Corsa Rally4 von The Racing Factory aus Portugal und ist einer von 15 Fahrern, die 2023 für die Junior ERC-Wertung antreten.

«Ich bin so aufgeregt», führte McRae weiter an. «Ich bin letzten Monat von Australien hergezogen, mit einem Ziel: bei der ERC anzutreten und meine Karriere auf die nächste Stufe zu stellen. Ich bin wirklich glücklich, das mit einem Team wie The Racing Factory zu machen, das Engagement, das Aloísio Monteiro und sein Team gezeigt haben, indem sie alles in einem relativ engen Zeitrahmen fertig gestellt haben, ist erstaunlich.»

McRae ergänzte: «Man muss sich nur die Teilnehmerliste für diese Woche ansehen, um zu sehen, dass es dort eine große Anzahl von Teilnehmern und viele Fahrer der Klasse gibt. Der Wettbewerb wird das ganze Wochenende über hart sein. Ich bin begeistert, hier zu sein und mich darauf vorzubereiten, von der Rampe zu fahren.»

Obwohl McRae seinen Corsa erst am Mittwoch bei den offiziellen Tests testen kann, hat er nach einem Einsatz bei der portugiesischen Meisterschaft Rali Terras d’Aboboreira im letzten Monat Erfahrung in der Zusammenarbeit mit seinem portugiesischen Team, allerdings an Bord eines Peugeot 208 Rally4, einen guten Eindruck.

«Ich fahre mit großem Vertrauen in das Team und das Auto nach Polen», merkte er an. «Das Fahren des Peugeot bei der Veranstaltung in Portugal hat einige gute Zeiten gebracht. Der 208 ist ein sehr ähnliches Auto wie der Corsa und das Gefühl war wirklich gut.»