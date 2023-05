Lette Seks triumphiert beim polnischen Nachbarn

Mārtiṇš Seks beendete mit einer starken Leistung die erste Etappe der 79. Rallye Polen, den dritten Lauf zur Rallye-Europameisterschaft, als Leader vor dem neuseeländischen Tabellenführer Hayden Paddon.

Sesks vom Team MRF Tires hatte nach der Super-Sonderprüfung in der Mikołajki-Arena am Freitagabend 4,3 Sekunden Rückstand auf den 22. Gesamtrang, nachdem er in einer Linkskurve zu weit gegangen war. Aber der Lette unterstrich seine Absicht, indem er auf der ersten Prüfung am Samstag die schnellste Zeit fuhr und sich damit auf den zweiten Gesamtrang hievte, 0,2 Sekunden hinter Hayden Paddon, dem Spitzenreiter aus dem BRC Racing Team.

Paddon, der ERC-Spitzenreiter in einem mit Pirelli ausgestatteten Hyundai i20 N Rally2, antwortete mit der schnellsten Zeit auf WP3 und WP4, aber Sesks blieb in enger Konkurrenz und lag beim Mittags-Servicestopp in Mikołajki nur 1,4 Sekunden zurück. Auf der Nachmittagsschelife folgten drei Bestzeiten des 23-Jährigen Sesks, der mit Beifahrer Renars Francis im Škoda Fabia RS Rally2 mit 9,5 Sekunden Vorsprung an der Spitze blieb. Am Ende des ersten Etappe lag er 8,2 Sekunden vor dem Auftaktsieger Paddon.

«Es war nicht schlecht, es gibt noch ein paar Dinge, an denen man arbeiten muss, aber in gewisser Weise war es in Ordnung mit der Geschwindigkeit», sagte Seks. «Manchmal war ich zu schnell, manchmal zu langsam, es ist wie wenn man tanzt und alles gut geht. MRF und das Team haben großartige Arbeit geleistet und deshalb stehen wir an der Spitze.»

Paddon ging davon aus, dass er während der drei Prüfungen umfassenden Runde am Samstagmorgen schneller hätte fahren können, erklärte jedoch, dass er nicht bereit sei, ein Risiko einzugehen.

«Wenn man mit Blick auf die Meisterschaft fährt, muss man so viel Risiko wie möglich eliminieren», sagte der Neuseeländer. «Im Moment gibt es ein bisschen Streit, aber darüber können wir vielleicht erst morgen Nachmittag nachdenken. In der Zwischenzeit müssen wir unsere eigene Rallye fortsetzen und das langfristige Spiel fortsetzen.»

Der Sieger des letzten Jahres, Miko Marczyk, lag im Škoda Fabia mit 41,4 Sekunden Rückstand auf die Führung auf dem dritten Gesamtrang, nachdem er durch einen Offroad-Moment auf SP2 und ein Problem mit dem Pop-off-Ventil auf WP4 Zeit verloren hatte. «Wir würden gerne um die Spitze kämpfen, aber wenn ich mehr Druck mache, könnte etwas passieren», sagte der Lokalmatador. «Auf diesem Niveau ist das mein Tempo, aber morgen werde ich es noch einmal versuchen.»

Josh McErlean von Motorsport Ireland Rally Aacademy, der zum ersten Mal in Polen antritt, lag im Hyundai i20 nur 8,7 Sekunden hinter Marczyk auf einem guten vierten Platz, aber nur 1,5 Sekunden vor Mads Østberg im Citroën C3. Als Achter nach der Vormittagsrunde bei seinem ersten Hochgeschwindigkeits-Schotter-Event seit der Rallye Finnland im Jahr 2021, sorgten Setup-Änderungen, die seinen Citroën C3 Rally2 für den Nachmittag steifer machten, für die drittschnellste Zeit auf WP7 und einen weitaus zufriedeneren Norweger.

Der spanische Titelverteidiger Efren Llarena fand im Škoda Fabia auf den sehr schnellen polnischen Schotterpisten noch nicht den richtigen Rhythmus und rangierte auf dem elften Platz (+ 1:16,5).

Der Deutsche Timo Schulz im Opel Corsa Rally4 vom ADAC Opel Junior Rallye Team rangierte bis zu seinem Ausfall auf der sechsten Entscheidung wegen eines Kühlerschadens bei seinem ERC-Debüt auf dem zweiten Rang in der Junior-Wertung.