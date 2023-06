Starkes Starterfeld bei der lettischen Rallye Liepāja

Die Organisatoren der Tet Rally Liepāja melden ein qualitatives starkes Starterfeld für die vierte Runde der Rallye-Europameisterschaft (ERC) auf den ultraschnellen Schotterpisten in Lettland.

Für Lettlands Hochgeschwindigkeits-Schotter-Event vom 16. bis 18. Juni haben sich 58 Mannschaften gemeldet, von denen 46 ERC-Punkte erhalten und 17 in der FIA Junior-Europameisterschaft (JERC) antreten werden, deren zweite Runde die Tet Rally Liepāja ist .

Zwanzig Fahrer starten in Rally2-Fahrzeugen, darunter der Meisterschaftsführende Hayden Paddon im Hyundai i20 Rally2 vom BRC Racing Team, der amtierende ERC-Champion Efrén Llarena, sowie sein Teamkollege, der in Liepāja geborene lettische Lokalfavorit und Vorjahressieger Mārtiṇš Seks, der Sieger der letzten Runde in Polen am Steuer eines Škoda Fabia RS Rally2 vom Team Team MRF Tyres.

Mathieu Franceschi, der französische Schottermeister, ist wie Mads Østberg in einem Citroën C3 Rally2 gemeldet. Östberg und Paddon sind ehemalige WM-Sieger. Der FIA-Junior-WRC-Champion Robert Virves ist in einem Ford Fiesta Rally2 am Start.

Der Veranstalter RA Events hat die Nummern 42 und 43 nicht zu Ehren von Craig Breen und Ken Block vergeben, die Anfang des Jahres verstorben sind. Breen gewann die Rallye Liepāja im Jahr 2015, während Block zweimal am FIA World RX-Event in Riga teilnahm.

Der Direktor der Tet Rally Liepāja, Raimonds Strokšs, sagte: «Paddon, Østberg, Llarena. Neben unserer nationalen Veranstaltung sind 27 Länder vertreten. Die FIA-Rallye-Europameisterschaft ist mit einer extrem starken Teilnehmerliste erneut auf dem Vormarsch und bietet maximales Spektakel auf unseren schnellen, flüssigen, aber anspruchsvollen Schotterstraßen. Und in dieser Mischung aus 58 Teams haben wir 17 Junior-ERC-Fahrer, die ihr Können unter Beweis stellen und deutlich machen, dass die Zukunft des Sports, den wir so sehr lieben, in guten Händen ist. Und so sehr ich jede einzelne Crew der Tet Rally Liepāja anfeuere, es gibt nur einen Lokalmatador: Mārtiņš Sesks. Er hat letztes Jahr Geschichte geschrieben und warum nicht noch einmal?»

Die diesjährige Tet Rally Liepāja ist die 11. Auflage der Schotterveranstaltung, die 2024 als Tet Rally Latvia zur FIA-Rallye-Weltmeisterschaft ausgetragen werden soll.