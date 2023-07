Opel-Junior Schulz stürmt in Rom aufs Junior-Podest

Vierter Lauf zur Rallye-Junior-Europameisterschaft 2023 bei der Rally di Roma Capitale, das ADAC Opel Rally Junior Team startet stark in zweite Saisonhälfte der JERC. Schulz mit erstem Podestplatz in der Meisterschaft.

Mit einer starken Vorstellung haben Timo Schulz (23, Siersburg) und Copilot Michael Wenzel (47, Mehlingen) bei der Rally di Roma Capitale den ersten Podestplatz für das ADAC Opel Rally Junior Team in der laufenden Saison der Junior European Rally Championship (JERC) eingefahren. Nach 13 anspruchsvollen Asphalt-Wertungsprüfungen im Umfeld der italienischen Hauptstadt steuerte Schulz seinen Corsa Rally4 auf dem zweiten Klassenrang ins Ziel und feierte damit nach einer schwierigen ersten Saisonhälfte ein erstes großes Erfolgserlebnis. «Das wurde auch langsam Zeit», freute sich der letztjährige Champion des ADAC Opel Electric Rally Cup «powered by GSe».

Auch ein Dreher in der ersten Wertungsprüfung, der „Super Special Stage“ rund um das weltberühmte Kolosseum am Freitagabend, sowie zeitweilige Probleme mit der Servolenkung ihres 212 PS starken Kundensportrenners am Samstag konnten das saarländisch-pfälzische Duo nicht aus der Ruhe bringen. Bereits in der dritten Wertungsprüfung hatten sich Schulz/Wenzel auf den Podestplätzen häuslich eingerichtet. Und am Schlusstag drehten die Opel-Piloten richtig auf: Mit drei Bestzeiten in den abschließenden sechs Wertungsprüfungen schob sich Schulz noch auf den zweiten Rang nach vorne.

«Wir hatten uns für die erste Asphalt-Rallye dieser JERC-Saison viel vorgenommen – und ich freue mich sehr, dass wir den Podestplatz ins Ziel gebracht haben», kommentierte Timo Schulz. «Trotz der anfänglichen kleinen Probleme haben wir schnell einen guten Rhythmus im Cockpit gefunden und uns kontinuierlich gesteigert. Spätestens am Sonntag haben wir gezeigt, dass wir das Tempo der Spitze mitgehen können. Dieser zweite Rang tut unheimlich gut.»

Opel Motorsport Direktor Jörg Schrott lobte seinen Schützling und dessen Beifahrer: «Timo und Michael haben bewiesen, dass sie und der Corsa Rally4 auch in diesem Top-Feld zu den Besten gehören. Dieser Podestplatz ist ein verdienter Lohn für die harte Arbeit der gesamten Mannschaft, er gibt allen Auftrieb und Selbstvertrauen. Auf dieser tollen Leistung gilt es nun aufzubauen, dann dürfen wir optimistisch in die letzten beiden JERC-Rallyes gehen.»

Der fünfte und vorletzte Lauf der Junior European Rally Championship 2023 steigt vom 18.-20. August im Rahmen der Barum Czech Rally Zlín rund um die gleichnamige Industriestadt rund 300 Kilometer südöstlich der tschechischen Hauptstadt Prag. (ADAC)