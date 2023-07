Rom: Italien-Stars gegen Europa-Asse

Beim sechsten von acht Läufen zur Rallye-Europameisterschaft i(ERC) n Rom am Wochenende kommt es zum Kräftemessen der italienischen Stars gegen die europäischen Rallye-Asse.

Zwei italienische Rallye-Legenden werden nächste Woche bei der Rally di Roma Capitale (28.-30. Juli) gegen eine Reihe von Starfahrern der FIA-Rallye-Europameisterschaft antreten. Paolo Andreucci und Giandomenico Basso, die zusammen 30 ERC-Siege vorweisen können, stehen auf der prall gefüllten Teilnehmerliste für Italiens Vorzeigerallye auf Asphalt.

Während der zweifache Europameister Basso einer von 29 Fahrern ist, die in der Hauptkategorie ERC1 antreten, bereitet sich Andreucci darauf vor, seine große Erfahrung in einem mit MRF ausgestatteten Renault Clio Rally3 in die ERC3-Division einzubringen. Der elfmalige italienische Titelgewinner trifft auf den gewählten ERC3-Champion Jon Armstrong, der sein Debüt bei der Rally di Roma Capitale in einem Ford Fiesta Rally3 gibt. Auch wenn Andreucci kein Anwärter auf den Gesamtsieg sein wird, wird seine Teilnahme von seiner riesigen Fangemeinde aufmerksam verfolgt.

Unterdessen ist Basso, der dreimal die Rally di Roma Capitale gewonnen hat, Dritter in der italienischen Meisterschaft, deren Veranstaltung in Fiuggi die fünfte Runde der heimischen Saison bildet. Andrea Crugnola, der amtierende italienische Meister und amtierende nationale Tabellenführer, ist nächste Woche ebenfalls in der ERC am Start, ebenso wie Fabio Andolfi und Damiano De Tommaso, der in Rom um zwei Siege in Folge kämpft.

Der europäische Tabellenführer Hayden Paddon führt das 51 Fahrzeuge umfassende ERC-Team im Hyundai i20 N Rally2 des italienischen Spitzenteams BRC Racing Team an. Ihm folgen auf der Liste der Titelverteidiger Efrén Llarena (Team MRF Tyres) und der Partner Andrea Mabellini. Yoann Bonato, der die Rally Islas Canarias in einem Citroën C3 Rally2 gewann, ist zurück im ERC-Einsatz, ebenso wie Miklós Csomós, Grzegorz Grzyb, Simone Tempestini, Albert von Thurn und Taxis und Simon Wagner, alle Skoda.

Mārtiṇš Sesks wird sich zum Ziel gesetzt haben, zu seinen beiden ERC-Siegen auf Schotter einen weiteren Erfolg auf Asphalt hinzuzufügen, während Alberto Battistolli, Simone Campedelli und der ehemalige ERC-Stammspieler Giacomo Scattolon unter anderem zusammen mit Rachele Somaschini die italienische Flagge bei der Veranstaltung hissen werden. Während Mathieu Franceschi, Mikko Heikkilä und Lauri Joona Roma-Neulinge sind, kann sich Filip Mareš auf Vorkenntnisse im Eventbereich verlassen. Auch der zweifache Europameister und zweifache Sieger der Rally di Roma Capitale, Alexey Lukyanuk, ist am Start.

Ola Nore Jr. führt das 13 Fahrzeuge umfassende FIA Junior ERC-Kontingent vor Norbert Maior, Victor Hansen und dem Lokalmatador Roberto Daprà an. Max McRae kann zum ersten Mal auf Peugeot-Power zählen, während Mattia Zanin sich darauf vorbereitet, zusammen mit Daprà im Angriff des ACI Team Italia anzutreten. Der neunzehnjährige Slowene Mark Škulj bereitet sich auf sein Junior-ERC-Debüt vor, während Norman Kreuter und Bendegúz Hangodi ebenso wie der ADAC-Opel-Junior Timo Schulz zu den 20 Fahrern gehören, die um ERC4-Punkte kämpfen.