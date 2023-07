Rom: Crugnola kontrolliert sein Heimspiel

Der Italienische Meister Andrea Crugnola ist auf Kurs, sein Heimspiel in der Rallye-Europameisterschaft (ERC) in Rom endlich zu gewinnen, er führt nach sieben von 13 Asphaltprüfungen.

Nachdem der 34-Jährige am Freitagabend auf der Super-Sonderprüfung in Rom, die vor dem Kolosseum startete und endete, die schnellste Zeit gefahren war, setzte er seine Siegesserie am Samstagmorgen mit drei Bestzeiten im Citroën C3 Rally2 fort. Crugnola erreichte den Mittagsservice in Fiuggi, südöstlich von Rom, 10,9 Sekunden vor seinem Markenkollegen Yoann Bonato und schien bei Temperaturen um 30° C. die Kontrolle zu haben. Der zweifache italienische Meister behielt dann sein beeindruckendes Tempo mit zwei weiteren Bestmarken am Nachmittag ebi. Crugnola kehrte am Abend nach Fiuggi zurück und lag mit 20,2 Sekunden Vorsprung vor Giandomenico Basso, nachdem der italienische Doppel-Europameister (Škoda Fabia Rally2) Yoann Bonato beim vorletzten Test des Tages überholt hatte.

«Ich bin auf jeden Fall zufrieden, denn es war nicht einfach», sagte Crugnola. «Wir hatten wie jeder ein paar Aha-Momente, aber ich war hier schon einmal in dieser Position, habe zweimal geführt und jeder weiß, was passiert ist. Alle haben gespusht, und natürlich habe auch ich Druck gemacht, aber ich muss noch einmal konzentriert bleiben und auch an die italienische Meisterschaft denken.»

Als Erster auf der Straße fuhr Bonato vom fünften Platz über Nacht auf den zweiten Platz und erzielte beim Auftakt am Samstag die zweitbeste Zeit. Doch er verlor Zeit, nachdem er die letzten zwei Kilometer der SP5 mit einem beschädigten rechten Hinterreifen zurückgelegt hatte. Dadurch kam Basso bis auf 0,4 Sekunden an Bonato heran, Basso lag nach der WP6 vor Bonato. «Der Speed der ersten drei Autos ist sehr hoch. Das ist für mich schwierig, weil ich erst zum zweiten Mal mit diesem Auto antrete, also ist alles neu», sagte Basso. «Wir sind mit dem heutigen Tag zufrieden und haben einen guten Job gemacht. Morgen wird es schwierig, aber wir werden weiter Druck machen.»

Hayden Paddon, Spitzenreiter in der ERC-Wertung, belegte einen relativ komfortablen vierten Platz, als er auf der SP6 in einer Hochgeschwindigkeits-Linkskurve zu weit kam. Der Aufprall beschädigte das rechte Heck seines Hyundai und zwang den Neuseeländer zu einer schnellen Reparaturen vor der abschließenden WP7.

«Wir konnten die Einstellung am Querlenker nicht ganz richtig hinbekommen, das machte es interessant», meinte Paddon. «Ich habe versucht, den Schaden zu begrenzen, aber wir wollen jetzt die Punkte maximieren.»

Paddon bezog sich dabei auf seinen Meisterschaftskonkurrenten Mārtiṇš Sesks. Der Škoda-Fahrer des Teams MRF Tires, zweifacher Sieger im Jahr 2023 und Zweiter in der Gesamtwertung, lag auf dem 10. Platz, als er 1,7 km vor Beginn der SP4 nach einem Überschlag bei hoher Geschwindigkeit ausfiel. Sesks und Beifahrer Renars Francis blieben unverletzt, ihr Škoda Fabia RS Rally2 wurde jedoch schwer beschädigt, nachdem er nach Kontakt mit einem Bordstein und einem Wegweiser auf das Dach rollte.

Paddon rutschte unterdessen nach seinem zweiten Platz auf der WP6 auf den sechsten Platz ab, während Filip Mareš beim Abschlusstest Andrea Mabellini, beide im Škoda, den vierten Platz wegschnappte, nachdem der Sieger der Qualifying-Etappe Zeit verlor und weit in eine Barriere rutschte. Mabellini fiel nach seinem zweiten Platz auf den siebten Platz zurück, aber er liegt nur 0,5 Sekunden hinter Paddon.

Nachdem Simone Campedelli auf der WP2 einen Beinaheunfall im Škoda Fabia mit einer Straßenbegrenzung gemeldet hatte, hatte er auf der WP3 einen Dreher im vierten Gang und beendete die erste Etappe als Fünfter, 1,3 Sekunden hinter Mareš.

Der amtierende Europameister Efrén Llarena lag einen Platz hinter Mabellini auf dem achten Platz, seine Škoda-Kollegen Grzegorz Grzyb auf dem neunten und Mikko Heikkilä auf dem zehnten. Simon Wagner, der auf der WP2 einen Anfall von Untersteuern meldete, ist nach sieben Prüfungen Zwölfter. Als Fünfter nach der Vormittagsrunde sollte sich die WP5 auch als das Verhängnis für den zweifachen ERC-Champion Alexey Lukyanuk erweisen, nachdem er gezwungen war, einen Reifen zu wechseln. Dadurch ist er aus der Punktewertung herausgefallen.

Um 2:51,6 Minuten abgeschlagen rangierte Albert von Thurn und Taxis mit seiner Beifahrerin Jana Hain im Škoda Fabia Rally2 als bester Deutscher auf dem 22. Gesamtplatz. Timo Schulz im Corsa 4 ADAC Opel Rally Junior-Teams erreichte auf P 37 in der Junior-Wertung diesmal den dritten Platz.