Barum Czech Rally Zlín, eine Härtestufe höher 16.08.2023 - 12:46 Von Toni Hoffmann

© Red Bull Filip Mares

Die Herausforderung für Fahrer der FIA-Rallye-Europameisterschaft (ERC) bei der Barum Czech Rally Zlín vom 18. bis 20. August wird noch größer, nachdem die Organisatoren Änderungen an der Strecke vorgenommen haben.

Mit 13 reinen Asphaltprüfungen über eine Wettbewerbsdistanz von 200,43 Kilometern sind nur die legendären Slušovice- und Semetín-Prüfungen im Vergleich zur 51. Auflage der Veranstaltung im Jahr 2022 unverändert, während die Kateřinice-Etappe zum ersten Mal seit 1994 zurückkehrt, wenn auch in einer anderen Form Layout als vor 29 Jahren.



Filip Mareš, einer der führenden tschechischen Fahrer der ERC und Favorit auf die Rückkehr auf das Podium an diesem Wochenende, kann es kaum erwarten, Kateřinice auszuprobieren, die auf der ersten Etappe am Samstag zweimal absolviert wird. Er sagte: «Kateřinice hat einen ähnlichen Charakter wie die anderen Prüfungen mit vielen Kuppen, einer asphaltierten Straße in den Wäldern, aber an manchen Stellen sehr eng, also wird es eine schöne Prüfung. Sie wurde vor fast 30 Jahren zum letzten Mal benutzt, daher würde ich sagen, dass niemand diese Bühne aus der Vergangenheit kennt und das wird gut sein.»



Mareš bereitet sich auch auf die neu gestaltete Troják-Prüfung vor, die mit 25,64 Kilometern die längste der Rallye ist. Sie besteht aus einer Mischung von Straßen, die in den Jahren 2010, 2016 und 2017 befahren wurden, und wird eine harte Prüfung darstellen. «Es kann wirklich schwierig sein, aber mal sehen», sagte er. «Bei Nässe gibt es rutschige Stellen auf dem Asphalt, das hängt also vom Wetter ab.»



Darüber hinaus handelt es sich bei der berühmten 18,00 km langen Pindula-Entscheidung, die zweimal am Sonntag ausgetragen wird, um eine Kombination von Straßen, die 2016 und 2017 genutzt wurden, während der Mittelabschnitt zuletzt 1994 genutzt wurde.



Die Halenkovice-Prüfung, die bei seiner Wiederholung am Sonntagnachmittag die Power Stage bilden wird, ähnelt dem Layout von 2019, allerdings mit einem anderen Startort und einem Mittelabschnitt in einem Steinbruch und rund um das Dorf Belov. Die Organisatoren haben außerdem ein neues Finish-Layout vorbereitet.



Nach der Besichtigung und dem Qualifying auf der 3,14 km langen Maják-Etappe ab 08:00 Uhr Ortszeit am Freitag soll um 21:00 Uhr die 9,57 km lange Super-Sonderprüfung im Zentrum von Zlín beginnen.