Tourenwagen-Champion Michelisz beim EM-Heimspiel

Norbert Michelisz, Sieger der Tourenwagen-Weltmeisterschaft 2019, wird sein Rallye-Debüt bei der Rallye Ungarn (6. – 8. Oktober), dem Finale der Europameisterschaft (ERC), in einem Hyundai i20 N Rally2 geben.

Die Teilnahme von Michelisz am ERC-Saisonfinale wird die Verwirklichung eines Kindheitstraums sein, aber auch einen Schritt ins Ungewisse bedeuten. Die Erfahrung des 39-Jährigen im Rallyesport beschränkt sich auf eine Handvoll Demoläufe, obwohl er vor der Veranstaltung in Nyíregyháza testen wird, bei der es um anspruchsvolle Asphaltprüfungen in und um die Zemplén-Berge im Nordosten Ungarns geht.

«Meine ersten Motorsporterlebnisse sind mit Rallyes rund um Pécs verbunden, ich hatte sehr lebhafte Kindheitserinnerungen an die Mecsek-Rallye», sagte Michelisz. «Ich habe mich in Rallyes verliebt, und wenn ich gefragt worden wäre, was für ein Rennfahrertyp ich sein möchte, hätte ich definitiv Rallyefahrer gesagt. Dass mich das Leben zum Rundstreckenrennsport brachte, war vor allem auf meine Sim-Racing-Tage zurückzuführen, die mir dabei geholfen haben, dorthin zu gelangen, wo ich jetzt bin. Aber meine Leidenschaft für den Rallyesport ist geblieben, und jetzt wird ein Kindheitstraum wahr.»

Michelisz fährt einen Hyundai Elantra N TCR in der TCR World Tour und führt die Gesamtwertung mit vier Punkten Vorsprung vor den saisonentscheidenden Rennen in Australien und Macau im November an. Er hat von Hyundai Motorsport eine Sondergenehmigung für die Teilnahme an der Rallye Ungarn erhalten.

«Ich habe in den letzten Jahren viel nachgedacht und mir immer wieder eingeredet, warum der Zeitpunkt nicht angemessen war», führte Michelisz aus. «Jetzt bin ich an einem Punkt angelangt, an dem ich mehr darauf bedacht bin, es zu erleben, als vorsichtig zu sein. Den perfekten Zeitpunkt wird es nie geben, ich muss den Moment nutzen. Jetzt ist es mir gelungen, mit der Unterstützung meiner Sponsoren die Voraussetzungen dafür zu schaffen, und ich bin sowohl OMV Hungária als auch Hyundai sehr dankbar. Ich kenne die Strecken nicht, ich habe das Auto nur einmal rund um Pécs getestet, was bedeutet, dass ich sehr wenig Erfahrung habe. Ich habe viele Aufnahmen von Bordkameras analysiert und geübt, wie man das Pacenote-Buch schreibt, aber selbst wenn ich mich Tag und Nacht vorbereite, weiß ich erst im Rennen, was ich gemacht habe. Selbst ein erfahrener Rallyefahrer kann leicht in eine schwierige Situation geraten. Ich denke, es wird die größte Herausforderung meiner Karriere sein.»

Zu seinen Zielen für die Rallye Ungarn meinte Michelisz: «Mein Ziel ist es, ins Ziel zu kommen. Aufgrund des Ergebnisses plane ich nichts im Voraus, da das ERC-Feld sehr stark ist. Ich habe schöne Erinnerungen an Rennen vor heimischem Publikum, aber das wird jetzt anders sein als auf dem Hungaroring. Ich freue mich auf die neue Erfahrung.»

Róbert Tagai, der Erfahrung als Beifahrer in der FIA-Rallye-Weltmeisterschaft und der Dakar hat und auch einen ERC-Podiumsplatz vorzuweisen hat, wird Partner von Michelisz sein.