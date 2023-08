Zlin: 11. Sieg für Kopecky, 1. Titel für Paddon

Der Tscheche Jan Kopecký siegt bei seinem Heimspiel in der Rallye-Europameisterschaft (ERC) zum elften Mal, der Neuseeländer Hayden Paddon gewinnt seinen ersten ERC-Titel.

Hayden Paddon ist der Gewinner der FIA-Rallye-Europameisterschaft 2023 (vorbehaltlich der Bestätigung durch die FIA), trotz seines dramatischen Ausscheidens bei der Barum Czech Rally Zlín am Sonntagmorgen. Der Neuseeländer Paddon lag auf dem fünften Platz und war auf dem Weg zum begehrten FIA-Titel für das BRC Racing Team, als er nach neun Kilometer der 16,69 km langen Halenkovice-Prüfung mit fehlendem rechten Hinterrad an seinem Hyundai i20 N Rally2 anhielt. Er war in einer Hochgeschwindigkeits-Linkskurve zu weit gefahren, gegen einen Baum geprallt und ein paar hundert Meter später geparkt, als seine Rallye vorbei war.

Doch da Paddons schärfster Meisterschaftsrivale Mārtiṇš Seks bis zum Finale der Rallye Ungarn im Oktober nicht in der Lage war, sich die Punkte zu sichern, die er brauchte, um den Titelkampf am Leben zu erhalten, konnte sich der Neuseeländer Paddon darüber freuen, dass er der erste Nicht-Europäer war, der die ERC-Krone gewann.

«Es ist eine seltsame Art, heute zu gewinnen, trotz der Schwierigkeiten, die wir hatten, aber wir sind sehr stolz auf das, was wir mit dem Team erreicht haben», sagte Paddon. «Wir hatten sechs gute und eine schlechte Rallye. Alles in allem war es eine sehr gute Saison und darauf können wir für die Zukunft aufbauen. Ich habe unsere Zeit beim ERC dieses Jahr genossen. Eine echte Mischung aus Veranstaltungen, vielen Herausforderungen und der Wettbewerb hier ist riesig. Ich denke, es ist eine der besten Rallye-Meisterschaften der Welt und ich hoffe, dass wir ein Teil davon sein können, auch in Zukunft.»

Sein Titelgewinn erinnert ein wenig an die dritte Weltmeisterschaft von Tommi Mäkinen 1998, als er trotz Ausscheidens mit seinem Mitsubishi Lancer zum dritten Mal in Folge und damals ohne eigene Kraft beim britischen WM-Finale quasi im Hotelzimmer die WM-Krone holte, weil sein Titelrivale Carlos Sainz 400 Meter vor dem Ziel der letzten Prüfung auf dem vierten Rang, der zu seinem zweiten Titelgewinn gereicht hätte, wegen eines Feuers am Toyota Corolla WRC ausgefallen war.

Im Kampf um den Sieg bei der Barum Czech Rally Zlín erzielte Jan Kopecký bei seinem Heimrennen der ERC in seinem Škoda Fabia RS Rally2 einen rekordverdächtigen elften Sieg. Mit Jan Hloušek am Beifahrersitz des Agrotec Škoda Rally Team behielt Kopecký seinen Vorsprung von 14,9 Sekunden über Nacht und triumphierte bei den Škoda-Festpielen (15 Fabia vorne) mit 14,3 Sekunden Vorsprung vor Miklós Csomós.

«Wir sind am Ziel», sagte der mehrfache Landesmeister Kopecký. «Es war eine schwierige Rallye und ich bin sehr müde – aber ich bin sehr glücklich!» Der zweite Platz für Csomós war der erste Podiumsplatz des Ungarn in der ERC und folgte auf eine starke Leistung zusammen mit Beifahrer Viktor Bán. Der Österreichische Champion Simon Wagner kämpfte sich in der Power Stage an seinem Rivalen Adam Březík um 3,9 Sekunden vorbei, holte sich den letzten Podiumsplatz mit 2,9 Sekunden Vorsprung. Wagner lag 33,9 Sekunden hinter dem Zweiten Csomós.

Endsstand nach 13 Prüfungen Pos. Team/Nat/Fahrzeug Zeit 1 Kopecky/Hlousek (CZ), Škoda 1;53:18,5 2 Csomos/Ban (H), Škoda + 14,3 3 Wagner/Winter (A), Škoda + 48,2 4 Brezik/Krajca (CZ), Škoda + 51,1 5 Mares/Bucha (CZ), Skoda + 51,9 6 Stritesky/Hovorka (CZ), Škoda + 1:00,4 7 Cais/Barcigal (CZ/SLK), Škoda + 1:11,1 8 LLarena/Fernandez (E), Škoda + 1:33,6 9 Franceschi/Malfoy (F), Škoda + 1:48,7 10 Tempestini/Itu (RO), Škoda + 3:03,9

ERC-Stand