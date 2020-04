«United in Rivalry»: BMW gibt beim eSports Gas

«United in Rivalry»: BMW baut eSports-Segment aus

In der vor allem unter den Mitgliedern der sogenannten Next-Generation-Zielgruppe immer populäreren Welt der Computer-, Online- und Simulationsspiele (eSports) baut BMW das Engagement deutlich aus.

Bereits im Jahr 2017 sorgte BMW als offizieller Partner des europäischen «League of Legends»-Finales in Paris erstmals für Aufsehen in der Welt des virtuellen Sports.

Und spätestens 2019 hatte sich BMW mit der erfolgreichen SIM Racing Saison, die mit der BMW SIM LIVE Premiere in der BMW Welt in München endete, endgültig in der Welt des eSports etabliert.

Vor allem aber tritt die Marke BMW ab sofort auch als Unterstützer von einigen der angesagtesten und erfolgreichsten eSports-Teams und als Förderer des eSports insgesamt auf.

Beim eSports-Segment handelt es sich um einen seit Jahren mit eindrucksvollen Zuwachsraten glänzenden Bereich. Sowohl in Sports- als auch Non-Sports-Simulationen treten mehr und mehr eGamer unterschiedlichster Nationalitäten online, aber auch bei populären Offline-Events in aller Welt gegeneinander an.

«eSports zeigt uns, wie Sport-Entertainment weiterhin wachsen und trotz der heutigen Herausforderungen eine wichtige Rolle spielen kann. Mit unserem Einstieg in eSports möchten wir ein nachhaltiger, globaler Partner werden, der die Teams und die Disziplin als Ganzes unterstützt – vor, während und nach diesen ungewissen Zeiten», sagt Jens Thiemer, Senior Vice President Customer and Brand BMW. «Gemeinsam mit den besten Teams der Welt haben wir das Ziel, unsere Design- und Innovationskompetenzen einzusetzen, um die Disziplin langfristig mitzugestalten. Unser Engagement im eSport ist ein wichtiger Meilenstein und bietet erstmalig völlig neue Berührungspunkte mit einer dynamischen und schnell wachsenden Community. Wir betrachten eSports als ein wichtiges Zukunftsfeld unserer Marketing-Aktivitäten, um BMW auf dem Weg zu einer emotionalen Beziehungsmarke zu unterstützen.»

Um sich nachhaltig im eSports-Bereich zu etablieren, tritt BMW ab sofort als Partner von fünf der weltweit besten eSports-Organisationen auf. Cloud 9 (US), Fnatic (UK), Funplus Phoenix (CN), G2 Esports (DE) und T1 (KR) verfügen über jeweils bis zu 200 Spieler, die vor allem im Spiele-Klassiker «League of Legends» aufeinandertreffen.

Dieser Ende 2009 gestartete Fantasy-Multiplayer ist mit täglich weltweit bis zu acht Millionen gleichzeitig eingeloggten Spielern das unbestritten populärste und einflussreichste Online-Game.

Für die zahllosen Fans gilt «League of Legends» (LoL) als Königsklasse im eGaming. Das letztjährige LoL-Worlds-Finale in der Pariser AccorHotels Arena verfolgten etwa 44 Millionen Fans weltweit online via Livestream. Aber auch in weiteren Disziplinen wie «Dota 2», «FIFA», «Fortnite» oder «Rocket League» bestreiten die Teams Turniere vergleichbaren Ausmaßes auf der ganzen Welt, die ebenfalls von BMW unterstützt und gefördert werden.

Die Marke BMW tritt dabei nicht nur als tatkräftiger Sponsor dieser Top-Teams auf, sondern auch als ein starker Partner, um diese Disziplin einem breiteren Publikum zugänglich zu machen. «Unser langfristiges Ziel dabei lautet, die Teams aus unserem Portfolio zu allseits bekannten Namen innerhalb der gesamten Sport- und Unterhaltungsindustrie zu entwickeln«, erklärt Thiemer.