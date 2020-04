RaceHome-Rennserie: Erste Teilnehmer startklar

Die komplette Phalanx der in der DTM rennenden Audi Sport Teams geht auch in der RCCO-Charity-Rennserie #Race Home an den Start.

In der virtuellen Rennserie messen sich die Audi-Mannschaften aus der Tourenwagen-Rennserie in der durch den Coronavirus bedingen Zwangspause mit weiteren Rennställen aus Motorsport und SimRacing.

Zugesagt haben bislang acht Teams. Sie betreuen 13 Fahrzeuge des insgesamt aus 15 rein elektrischen Audi e-tron Vision Gran Turismo bestehenden Teilnehmerfelds. Der Saisonauftakt der Charity-Rennserie ist am kommenden Dienstag (21. April 2020). Die erste Saison dauert zehn Wochen und geht über zehn Rennen.

Die drei Audi-DTM-Werksteams «kümmern» sich um ihre Stammpiloten: Das Audi Sport Team Abt Sportsline betreut Robin Frijns und Nico Müller. Jamie Green und René Rast starten im Audi Sport Team Rosberg und das Audi Sport Team Phoenix ist mit Loïc Duval und Mike Rockenfeller dabei.

Die Profis aus Meuspath am Nürburgring sind dabei gleich zweigleisig unterwegs: Neben der DTM-Truppe engagiert sich Phoenix Racing auch mit einem weiteren Fahrzeug aus dem Feld der RCCO E-Sport Series. Dieser Audi e-tron Vision Gran Turismo wird von Stefan Waschow pilotiert, Entwicklungsingenieur bei der ACPS Automotive GmbH.

Das Audi-Kundenteam WRT Team Audi Sport ist die vierte Audi-Mannschaft, die das Charity-Projekt unterstützt. WRT übernimmt die Patenschaft für das VIP-Fahrzeug, mit dem jede Woche ein anderer Gast an einem der Läufe zur RCCO #RaceHome Charity Racing Series teilnimmt – eine Situation, die das Team von Vincent Vosse durchaus kennt: Bei den DTM-Rennen in Misano übernahm WRT 2019 für Audi Sport den Einsatz von MotoGP-Star Andrea Dovizioso.

Mit tv racing, Niemas Racecars eSports und bspowersports kommen drei weitere Teams aus dem Feld der RCCO E-Sport-Series. Das Team tv racing kümmert sich um die insgesamt drei Fahrzeuge der Piloten Bettina Schuller, Thomas Voigt und Andreas Zschorsch. Profi-Modellbauer und Slot-Car-Spezialist Michael Niemas sowie IT-Manager Björn Skottke gehen jeweils mit eigenen Teams – Niemas Racecars eSports und bspowersports – an den Start.

Der Saisonauftakt zur RCCO #RaceHome-Charity-Rennserie wird am kommenden Dienstag, dem 21. April 2020 ab 20 Uhr auf YouTube (deutscher Kommentar) und auf der Streaming-Plattform Twitch (englischer Kommentar) gezeigt.

Die Teams und ihre Fahrer:

Audi Sport Team Abt Sportsline

Robin Frijns (FRI, #4), Aral Ultimate Audi e-tron Vision Gran Turismo

Nico Müller (MUE, #51), Castrol EDGE Audi e-tron Vision Gran Turismo



Audi Sport Team Rosberg

Jamie Green (GRE, #53), Akrapovič Audi e-tron Vision Gran Turismo

René Rast (RAS, #33), Audi Sport Audi e-tron Vision Gran Turismo



Audi Sport Team Phoenix

Loïc Duval (DUV, #28), BMC Air Filter Audi e-tron Vision Gran Turismo

99 Mike Rockenfeller (ROC, #99), Twin Busch Adi e-tron Vision Gran Turismo



WRT Team Audi

(Guest Car #02)



Phoenix Racing

Stefan Waschow (#SW11), BILD Audi e-tron Vision Gran Turismo



tv racing

Bettina Schuller (#BS36), Audi e-tron Vision Gran Turismo

Thomas Voigt (#TV07), SCHAEFFLER Audi e-tron Vision Gran Turismo

Andreas Zschorsch (#AZ33), Audi e-tron Vision Gran Turismo



Niemas Racecars eSports

Michael Niemas (#MN19), Audi e-tron Vison Gran Turismo



bspowersports

Björn Skottke (#BS04), Audi e-tron Vision Gran Turismo



tbd

Fan Car #01 (Winner Design Challenge Corona Livery)



tbd

Charity Auction Car #03