RaceHome-Auftakt: Gastfahrer düpiert die Audi-Stars

Robin Frijns, René Rast, Michael Niemas und Alexis Chambon waren die Hauptdarsteller bei der Premiere der virtuellen Charity-Rennserie #RaceHome.

Insgesamt gingen die sechs Audi-DTM-Piloten, sechs Sim-Racer, ein Gastfahrer aus dem Hause Audi sowie der Gewinner des #RaceHome Design Contest bei der ersten Veranstaltung der Saison an den Start. Austragungsort für den Saisonauftakt war Spa-Francorchamps. Die Serie wird jede Woche auf einer anderen Strecke ausgetragen. Auf welcher, entscheidet jeweils das Los.

In Spa begann der Weg ins Halbfinale mit drei kurzen Qualifikationsrennen, aufgeteilt in Fünfergruppen. Alexis Chambon, Robin Hay und Robin Frijns konnten diese für sich entscheiden.

Während die Gaststarter Chambon und Hay jeweils den Vorteil der Pole- Position in den über zwei Runden führenden Quali-Rennen ins Ziel sicherten, profitierte der von Startplatz drei aus ins Rennen gestartete Formel-E- und DTM-Pilot Robin Frijns von einem Duell seiner Audi-Markenkollegen Nico Müller und Jamie Green. Die beiden eilten im spektakulären Paarflug durch die legendäre Eau Rouge und mussten sich anschließend vom Niederländer überholen lassen.

Spannend war auch das Duell zwischen Audi-Pilot René Rast und Sim-Racer Michael Niemas, einem professionellen Modellbauer. Die beiden galten vor Saisonbeginn als Top-Favoriten der neuen #RaceHome-Rennserie und bestimmten auch die Rennaction im sogenannten Q4, einem über vier Runden führenden «Last Chance»-Rennlauf, bei dem sich die drei Erstplatzierten für den Einzug ins Semifinale qualifizieren. In Q4 fahren alle #RaceHome-Teilnehmer mit Ausnahme der drei Sieger der ersten drei Qualifikationsrennen.

René Rast und Michael Niemas dominierten das Geschehen an der Spitze. Den Zuschauern wurden fesselnde Windschattenfahrten und Überholmanöver geboten. Mit einem taktischen Reifenwechsel zu Beginn der vierten Runde verschaffte sich Niemas einen strategischen Vorteil und sicherte sich den Sieg. René Rast hatte mit abbauenden Reifen und somit stumpfen Waffen zu kämpfen.

Doch der Fahrer aus dem Audi Sport Team Rosberg konnte zumindest Platz zwei über die Ziellinie retten. Drittplatzierter wurde DTM-Profi und #RaceHome-Mitinitiator Mike Rockenfeller. Während «Rocky» nach Rempeleien im Mittelfeld nur abgeschlagen das Ziel des ersten Quali-Rennens erreichte, nutzte der ehemalige Le- Mans-Sieger und DTM-Champion die «Last Chance» des Q4-Rennens.

Bereits kurz nach dem Start des Halbfinales gelang es dem von Startplatz zwei ins Rennen gegangenen Frijns, Pole-Mann Chambon zu überholen. Der Niederländer und der Franzose duellierten sich von Beginn des Rennens an. Aber die vier weiteren Starter waren ihnen unmittelbar auf den Fersen. Wie an einer Schnur gezogen, fuhren die sechs Audi e-tron Vision Gran Turismo durch Eau Rouge die Kemmel-Straight hinauf. Im Paarflug ging es durch die Kurven von Les Combes, Rivage und Pouhon. Im Duell mit Michael Niemas verlor Rast den Anschluss an die unmittelbare Spitze. Während die meisten Starter ihre virtuellen Audi e-tron Vision Gran Turismo mit Lenkrad und Pedalen steuern, hat Rast das Handicap, seinen Renner (noch) mit einem Controller zu bedienen.

Frijns gewann das Halbfinale vor Chambon, Rockenfeller, Niemas, Rast und Hay, der im Berufsalltag bei Audi in der Produktion arbeitet.

Das über eine Runde führende «Superfinale» erlebte die Fortsetzung der packenden Kopf-an- Kopf-Duelle zwischen dem Formel-E- und DTM-Profi Frijns und dem Infografiker Chambon. Die Entscheidung fiel nach mehreren Führungswechseln erst auf den letzten Metern, als Frijns in der Zielkurve ein Fehler unterlief. Mit dem Sieg von Alexis Chambon stand somit am Ende der Gewinner des #RaceHome Design Contest und damit ein Gastfahrer oben auf dem Podium.

Auch für die nächsten Rennen kann man sich über den Design Contest auf der Sony PlayStation ein Cockpit sichern. Ein zweites Gastauto wird von Audi besetzt, das dritte Cockpit kann man ersteigern. Weitere Infos im Internet unter racehome.rcco.ag.