Max Verstappen mit Podium im Porsche Esports Supercup

Formel-1-Star Max Verstappen konnte erneut im SIM-Racing glänzen. Beim Rennen des Porsche TAG Heuer Esports Supercup auf dem virtuellen Circuit de Barcelona-Catalunya fuhr er grandios auf den zweiten Platz.

Erfolgreicher zweiter Renntag für May Verstappen im Porsche TAG Heuer Esports Supercup: Auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya bewies der Formel-1-Pilot abermals sein Talent im virtuellen Porsche 911 GT3 Cup und sicherte sich im Hauptrennen über 30 Minuten den zweiten Platz. «Wir haben in den vergangenen Tagen viel gearbeitet und das Resultat zeigt, dass sich der Aufwand gelohnt hat. Das Fahrerfeld liegt insgesamt sehr eng zusammen. Das ist beeindruckend und ich finde es wirklich cool, dabei sein zu können», meinte Verstappen am Ende.

Der Niederländer ging von der siebten Position aus ins Rennen und war nach der ersten Runde bereits Dritter. Verstappen setzte daraufhin Sindre Setsaas immer mehr unter Druck. In der vierten Runde gelang das entscheidende Manöver, als er am Ende der Start-Ziel-Geraden am CoRe-SimRacing-Fahrer vorbeizog.

Der Sieg ging an Verstappens Teamkollegen (Team Redline) Maximilian Benecke. Der Vizemeister aus 2019 gewann sowohl den Sprintlauf als auch das Hauptrennen der weltweit ausgetragenen Simracing-Serie. «Der Saisonauftakt in Zandvoort lief für mich leider enttäuschend. Das gesamte Team hat danach mit mir unter der Woche hart gearbeitet und getestet. Das hat sich in Barcelona ausgezahlt. Meine Starts waren super, und ich bin sehr reifenschonend gefahren. So konnte ich die Spitze behaupten», fasste Benecke zusammen.

Im 15-minütigen Sprintlauf legte Benecke den Grundstein für seinen ersten Saisonsieg schon beim Start. Von der dritten Position aus zog der 25-Jährige auf der Außenbahn der ersten Kurve an Sindre Setsaas und Jarrad Filsell (Apex Racing Team) vorbei. Im weiteren Verlauf konnte sich Benecke von seinen Verfolgern lösen – nach neun Runden überquerte er 1,2 Sekunden vor Setsaas die Ziellinie. Das Podium komplettierte Filsell. Hinter dem Australier folgten Tommy Østgaard (VRS Coanda Simsport) und Dayne Warren (Logitech G Altus Esports).

Auch beim Start des halbstündigen Hauptrennens präsentierte sich Pole-Mann Benecke nervenstark. Der Redline-Pilot verteidigte die Führung und setzte sich vom Feld ab. Nach insgesamt 17 souveränen Runden fuhr Benecke auf der 4,655 Kilometer langen Strecke zu seinem zweiten Sieg des Tages. Insgesamt traten 40 Simracer beim Doppellauf auf der Simulationsplattform iRacing an.

In der Gesamtwertung hat Warren mit 103 Punkten die Führung übernommen. Vier Zähler hinter dem Australier folgt Brian Lockwood (RaceKraft Esports). Vorjahres-Champion Joshua Rogers (VRS Coanda Simsport) rangiert mit 90 Punkten auf der dritten Position. Das nächste Event des Porsche TAG Heuer Esports Supercup findet am 23. Mai auf dem Donington Park Circuit in England statt. Der Traditionskurs südwestlich von Nottingham wurde 1931 eröffnet und ist die älteste Rennstrecke Englands, die noch für Motorsport-Veranstaltungen genutzt wird.