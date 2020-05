Virtueller Misano-GP: MotoE mit Aegerter & Tulovic

Beim vierten virtuellen Kräftemessen der MotoE-Stars mischt Valentino Rossi wieder mit. Auch die MotoE-Piloten tragen ein Rennen aus, bei dem Dominique Aegerter und Lukas Tulovic mitkämpfen.

Den einen Platz, den das Yamaha-Werksteam im Red Bull Virtual Grand Prix of Spain zur Verfügung hatte, überliess Valentino Rossi seinem Teamkollegen Maverick Viñales. Der 41-jährige MotoGP-Star, der beim virtuellen Wettbewerb in Spielberg noch mitgemischt hatte, meldet sich nun aber für die Sim-Racing-Runde in Misano zurück.

Rossi wird am kommenden Sonntag, 17. Mai, in bester Gesellschaft sein, denn auch Champion Marc Márquez, Rossis Teamkollege Viñales, Suzuki-Pilot Joan Mir, Petronas-Yamaha-Talent Fabio Quartararo, Francesco Bagnaia, Takaaki Nakagami, Tito Rabat, Michele Pirro und Lorenzo Savadori sind mit von der Partie. Sie alle werden neun Rennrunden und damit 35 Prozent der echten Renndistanz hinter sich bringen müssen.

Diesmal wird auch die MotoE ein virtuelles Rennen veranstalten, an dem nicht nur der 2019er-Champion Matteo Ferrari teilnehmen wird. Auch Intact-GP-Newcomer Dominique Aegerter und Lukas Tulovic aus dem Tech3 E-Racing Team kämpfen im neun Fahrer starken Feld über fünf Rennrunden, was der Hälfte der echten Renndistanz entspricht.

Übertragen wird das eSport-Event am 17. Mai ab 15 Uhr. Wie gewohnt werden die Qualifying-Highlights vor dem Rennen gezeigt, nach dem Zieldurchlauf gibt es für jene Zuschauer, die noch nicht genug haben, auf Instagram auch noch Live-Sessions mit dem Sieger des MotoGP-Laufs (ab 16.30 Uhr) und dem Gewinner der virtuellen MotoE-Hatz (ab 17 Uhr).

Wer die Action nicht verpassen will, kann das Rennen auf der offiziellen MotoGP-Website oder auf den Social-Media-Känelen der Motorrad-WM, unter anderem auf Facebook und YouTube, mitverfolgen. Auch auf der MotoGP-Seite von ServusTV wird ein Stream angeboten.

MotoGP-Startliste für den 17. Mai

Repsol Honda: Marc Márquez, Alex Márquez

Ducati: Michele Pirro

Yamaha: Valentino Rossi, Maverick Viñales

Suzuki Ecstar: Joan Mir

Petronas Yamaha SRT: Fabio Quartararo

Pramac Racing: Francesco Bagnaia

LCR Honda Idemitsu: Takaaki Nakagami

Reale Avintia Racing: Tito Rabat

Aprilia Racing Team Gresini: Lorenzo Savadori

MotoE-Startliste für den 17. Mai

Trentino Gresini MotoE: Matteo Ferrari

Avintia Esponsorama Racing: Eric Granado

EG 0,0 Marc VDS: Mike Di Meglio

LCR E-Team: Xavier Simeon

Ongetta SIC58 Squadra Corse: Mattia Casadei

Intact GP: Dominique Aegerter

Tech 3 E-Racing: Lukas Tulovic

Join Contract Pons 40: Jordi Torres

Openbank Aspar Team: Alejandro Medina