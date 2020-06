Saisonstart der ADAC GT Masters eSports Challenge

Bei der ADAC GT Masters eSports Challenge können Fans virtuell gegen ADAC GT Masters-Rennfahrer wie Kelvin van der Linde antreten. Die Serie ist professionell organisiert und kann sogar im Livestream angeschaut werden.

Auf der virtuellen Variante des legendären Kurses von Spa-Francorchamps startet am kommenden Mittwoch das erste Online-Rennen der ADAC GT Masters eSports Challenge. Ab 19 Uhr treten Hobby-eSportler und Simracing-Enthusiasten gegen Rennfahrer aus dem ADAC GT Masters, Profi-Simracer und Special Guests aus der Online- und Influencer-Szene an. Das erste Rennen der neuen, dreiteiligen ADAC eSports Fan-Challenge wird im Online-Livestream auf youtube.com/adac, auf dem Facebook-Kanal des ADAC GT Masters sowie auf adac.de/motorsport übertragen. Ein Stream in englischer Sprache läuft auf youtube.com/RaceRoomRacing.

Am Mittwochabend haben 20 ambitionierte Simracer die Gelegenheit, ADAC GT Masters-Titelverteidiger Kelvin van der Linde, Marvin Dienst, Philip Ellis und Tim Heinemann virtuell herauszufordern. Im Vorfeld des Events konnten sich Fans in einem Leaderboard-Wettbewerb mit einer schnellen Rundenzeit für das erste Rennen der ADAC GT Masters eSport Challenge qualifizieren, aus den 100 schnellsten Sim-Piloten wurden vom Veranstalter, der SX Group, per Zufall 20 Teilnehmer ausgelost.

Außerdem virtuell mit von der Partie sind die Special Guests Néstor García, Fixstarter im ADAC GT Masters eSports Championship 2020 und Simracing-Profi für das Red Bull Racing-Esports-Team, Joe Hountondji, in der Red-Bull-Community bekannt als Teil der Red Bull Driftbrothers, und Robert Wiesenmüller, der mit rund 24.000 abgeschlossenen Runden auf der RaceRoom-Plattform ein echter Simracing-Insider ist.

Wer bei der zweiten Runde der ADAC GT Masters eSport Challenge am 1. Juli auf dem virtuellen Abbild des Autodrom Most dabei sein möchte, hat ab Mittwoch, 17. Juni, 10.00 Uhr zehn Tage lang die Chance, sich einen Platz in den Top 100 des nächsten Leaderboards zu sichern. Die Teilnahme an den Leaderboard-Wettbewerben zur ADAC GT Masters eSports Challenge ist kostenlos online bei RaceRoom möglich. Alles Wissenswerte zu den eSports-Aktivitäten des ADAC steht unter adac.de/esports zur Verfügung.

Termine der ADAC GT Masters eSports Challenge 2020 (MESZ)

Event I: Spa-Francorchamps Grand Prix Circuit

17. Juni, 19 Uhr Online-Rennen



Event II: Autodrom Most

17. Juni, 10 Uhr bis 26. Juni, 10 Uhr: Leaderboard Competition

1. Juli, 19 Uhr: Online-Rennen



Event III: Circuit Zolder

1. Juli, 10 Uhr bis 10. Juli, 10 Uhr: Leaderboard Competition

15. Juli, 19 Uhr: Online-Rennen