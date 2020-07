Stefan Mücke fuhr bei GT Masters eSports Challenge

In Zolder zeigten die Sim-Profis ihre ganze Klasse

Simracer um Moritz Löhner belegen die vorderen Plätze im Finale der Fan-Challenge. Auch Stefan Mücke war in Zolder am Start. ADAC GT Masters eSports Championship 2020 startet am 1. August.

Im Finale der ADAC GT Masters eSports Challenge, die am Mittwochabend auf dem Circuit Zolder gastierte, bewiesen die teilnehmenden Profi-Simracer ihre ganze Klasse, Rennfahrer aus dem ADAC GT Masters und Special Guests lieferten sich packende Duelle auf dem belgischen Traditionskurs. Moritz Löhner, ADAC GT Masters eSports Champion 2019, war in beiden Rennen auf dem Podest vertreten. ADAC GT Masters-Pilot Stefan Mücke sammelte erste Sim-Kilometer, Red-Bull-Motocrosser Luc Ackermann versuchte sich erstmals in einem Simracing-Event und Red-Bull-Driftbrother Joe Hountondji absolvierte bereits seinen zweiten Start.

Einen Vorgeschmack auf das, was Simracing-Fans in der Anfang August startenden ADAC GT Masters eSports Championship erwartet, hielt der erste Lauf der gestrigen ADAC eSports Fan-Challenge bereit: Moritz Löhner (Williams Esports) sicherte sich den Laufsieg vor Néstor García (Red Bull Racing Esports) und Christopher Högfeldt (Virtualdrivers by TX3). Auf den weiteren Plätzen folgten Risto Kappet (R8G Esports) und Florian Hasse (Euronics Gaming).

Sieger im zweiten Lauf, der in umgekehrter Reihenfolge des Ergebnisses des ersten Rennens gestartet wurde, war Nikita Shaposhnik, dicht gefolgt von Moritz Löhner, der sich mit einer souveränen Fahrt auf Rang zwei vorgearbeitet hatte. Platz drei ging an Mihai Neg, es folgten ADAC GT4 Germany-Youngster Luca Trefz und Attila Diner.

BWT-Mücke-Motorsport-Pilot Stefan Mücke feierte im Rahmen der ADAC GT Masters eSports Challenge sein eSports-Debüt und zeigte sich angetan von seinem Ausflug in den virtuellen Motorsport: «Es war eine super Erfahrung und viel schwieriger als man es sich vorstellen mag. Es hat viel Spaß gemacht, mein Workout für heute habe ich außerdem definitiv erfüllt.»

Zeitgleich mit dem Saisonstart des ADAC GT Masters auf dem Lausitzring vom 31. Juli bis 2. August startet auch die ADAC GT Masters eSports Championship am Samstag, 1. August auf dem virtuellen Pendant des Kurses in der Lausitz. Die eSports-Meisterschaft des ADAC begeistert mit insgesamt acht Rennen auf den Strecken des ADAC GT Masters, die Piloten kämpfen um einen Preisgeldtopf in Höhe von 80.000 Euro. Alle Informationen zur ADAC GT Masters eSports Championship finden Simracing-Fans unter adac.de/esports.