Am tiefsten Punkt der Erde: Hard-Enduro-WM in Israel

Vom 5. bis 7. April hat die Hard-Enduro-WM mit dem «Minus 400» ihren Auftakt in Israel. Im Herzen der Wüste erwartet die Fahrer eine einmalige Landschaft.

Wenige Tage vor dem Saisonauftakt richten sich alle Augen auf das Tote Meer und das «Minus 400» Event – mit einer kompletten Meisterschaft über acht Runden wird 2022 die bisher internationalste Saison der Hard-Enduro-WM.



Das «Minus 400», welches in Israel Neuland betritt, entwickelt sich zu einer epischen Eröffnungsrunde. Die Veranstaltung findet in der berüchtigten Region des Toten Meeres statt – dem tiefsten Punkt der Erde – und bietet einen Hard-Enduro-Spielplatz, wie er seinesgleichen sucht.

Das im Herzen der Wüste gelegene Minus 400 verdankt seinen Namen der Tatsache, dass das Gebiet am Toten Meer auf einer Höhe von minus 400 Metern unter dem Meeresspiegel liegt. Aber lassen Sie sich von den negativen Zahlen nicht täuschen: Die trockene Baron-Region ist übersät mit unglaublich steilen Anstiegen, anspruchsvollen Abfahrten und zahlreichen Tücken, die die besten Hard-Enduro-Fahrer der Welt auf Trab halten.

Die Rennen finden an drei Tagen in der Wochenmitte statt und beginnen am Dienstag, dem 5. April, mit dem Leonardo Urban Race. Der erste Tag ist – wie der Name schon sagt – eine urbane Angelegenheit, die spektakulär werden soll. Auf einer 14 Kilometer langen Schleife am Morgen kämpfen die Fahrer auf einer Mischung aus Schotter und Straße um einen Platz im SuperEnduro am Nachmittag.

Der Prolog in der Wüste von Yochananof am Mittwoch ist eine Mischung aus Cross-Country-Rennen und extremen Fahrten. Auf einer 18 Kilometer langen Strecke mit harten, natürlichen Hard-Enduro-Hindernissen wird ein Kopf-an-Kopf-Rennen ausgetragen, wobei die Ergebnisse die Startreihenfolge für den dritten und letzten Tag bestimmen.

Das Minus 400 Main-Event verspricht einen anspruchsvollen Abschluss der ersten Runde. Die Organisatoren haben eine 90 Kilometer lange Strecke ausgearbeitet, deren Schwierigkeitsgrad steigt, je tiefer die Fahrer in das Gelände vordringen. Von scheinbar endlosen felsigen Flussbetten bis hin zu schmalen Kammlinien und steilen Anstiegen und Abfahrten gibt es keinen Raum für Fehler.

Kalender Hard-Enduro-WM:

5.–7. April Minus 400 / Israel

18.–21. Mai Xross / Serbien

16.–19. Juni Red Bull Erzbergrodeo / Österreich

9.–10. Juli Red Bull Abestone / Italien

26.–30. Juli Red Bull Romaniacs / Rumänien

13.–14. August Red Bull TKO / USA

27.–28. August Red Bull Outliers / Kanada

7.–9. Oktober Hixpania Hard Enduro / Spanien