Minus 400 Israel: Die Entscheidung fiel im Geröllfeld

Der Spanier Mario Roman (Sherco) hat überraschend den Auftakt der Hard-Enduro-WM in Israel gewonnen, das «Minus 400». Was der Sieger sowie die unterlegenen Billy Bolt und Graham Jarvis zum Rennen sagen.

Die Entscheidung beim «Minus 400» fiel am dritten und letzten Renntag. Nach dem Service-Point konnte Mario Roman in den ansteigenden Geröllfeldern – ähnlich der Sektion Carl's Diner beim Red Bull Hare Scramble – seinen Verfolgern entkommen. Wade Young machte einige Fehler und Billy Bolt konnte das Tempo von Roman nicht halten. In den technisch anspruchsvollen Sektionen fuhr sich Graham Jarvis schließlich auf den dritten Platz nach vorne.

Mario Roman (Sherco): «Oh Mann, es ist unglaublich, diesen Sieg zu erringen. Was für ein Start in die Saison! Ich habe das Gefühl, dass mein letzter großer Sieg schon wirklich lange zurückliegt. Insgesamt war das Rennen – wenn man bedenkt, dass es erstmals stattgefunden hat – sehr gut. Die gesamten drei Tage waren wegen des Geländes und der Hitze wirklich hart. Es war eine Schlacht. Ich bin als Vierter gestartet und habe mich auf mein eigenes Tempo konzentriert. Im technischen Gelände habe ich die Jungs vorne eingeholt und nach dem Service habe ich ordentlich Gas gegeben. In den letzten Schlüsselstellen konnte ich mich durchsetzen und den Sieg holen.»

Billy Bolt (Husqvarna): «Es war ein körperlich anstrengender Start in die Saison, ganz klar. Nach einer vollen SuperEnduro-Saison war ich offen gestanden etwas unvorbereitet. Wenn man bedenkt, wie wenig Zeit ich vor Israel auf der Zweitaktmaschine verbracht habe, bin ich mit dem zweiten Platz zufrieden. Am Servicepunkt konnte ich sehen, dass die Reifen von Mario und Wade in einem besseren Zustand waren, also wusste ich, dass ich bis zum Ende durchhalten muss, um ein Podiumsergebnis zu sichern.»

Graham Jarvis (Husqvarna): «Es ist ein super Gefühl, wieder Rennen zu fahren. Und noch besser, auf dem Podium zu stehen. Es war ein langer Weg der Genesung, um an diesen Punkt zu gelangen. Der Anfang des Rennens war schnell und ich fühlte mich nicht wohl dabei, gleich mit den Spitzenfahrern mitzugehen – ich denke immer noch über mein Knie nach. Aber nach dem Servicepunkt habe ich mich eingefahren und konnte Fortschritte machen. Die Felssektion am Ende war die entscheidende und ich konnte mich dort auf den dritten Platz vorarbeiten.»



Resultate Minus 400, Tag 3 Main Event:



1. Mario Roman (Sherco), 3:48.24 Stunden; 2. Billy Bolt (Husqvarna), 3:55:37; 3. Graham Jarvis (Husqvarna), 3:58:00; 4. Alfredo Gomez (GASGAS), 4:03:08; 5. Wade Young (Sherco), 4:06:48; 6. Teodor Kabakchiev (Husqvarna), +2CP, 3:11:33; 7. Dominik Olszowy (GASGAS), +2CP, 3:11:58; 8. Michael Walkner (GASGAS), +2CP. 3:15:42; 9. David Cyprian (KTM), +2CP, 3:24:52; 10. Francesc Moret (Rieju), +2CP 3:26:19…



Stand der Hard Enduro WM nach 1 von 8 Rennen



1. Mario Roman (Sherco), 20 Punkte; 2. Billy Bolt (Husqvarna), 17 3. Graham Jarvis (Husqvarna), 15; 4. Alfredo Gomez (GASGAS), 13; 5. Wade Young (Sherco), 11; 6. Teodor Kabakchiev (Husqvarna), 10; 7. Dominik Olszowy (GASGAS), 9; 8. Michael Walkner (GASGAS), 8; 9. David Cyprian (KTM), 7; 10. Francesc Moret (Rieju), 6.









