Red Bull verleiht Champ Billy Bolt zusätzliche Flügel

Bevor sich Billy Bolt kürzlich eine weitere WM-Krone aufsetzte, bekam er einen neuen, ähnlich wertvollen Kopfschutz. Mit einem entsprechend gebrandeten Helm wurde er in die Red-Bull-Familie aufgenommen.

Am ersten Tag des SuperEnduro-WM-Finales der Saison 2021/2022 in Riesa war gerade einmal das Training vorüber, da gab es für Billy Bolt schon etwas zu feiern. Im Rahmen der Fan-Autogrammstunde wurde ihm ein Red-Bull-Helm überreicht, was den aktuellen Top-Athleten der Extrem-Enduro-Szene sichtlich freute. Nun ist eine Sponsor-Partnerschaft in einem Sportlerleben erstrebenswert und im Erfolgsfall eine gewisse Freude wert, doch beim 24-jährigen Briten hatte man das Gefühl, dass, wenn er es anatomisch könnte, am liebsten im Kreis lachen würde. Dazu sagte er anschließend gegenüber SPEEDWEEK.com: «Red Bull ist bekanntermaßen nicht irgendein, sondern ein ganz besonderer Sponsor. Es war schon immer mein Traum, einen Red-Bull-Helm tragen zu dürfen – solange ich denken kann und den Sport mache. Jetzt ist es endlich passiert. Davon habe ich immer geträumt, ein besonderer Tag für mich.»

Außer in Form von Finanzspritzen steht Red Bull seinen Sportlern auch mit seinem Diagnostik- und Trainingszentrum im österreichischen Thalgau zur Seite, was auch Billy Bolt zu schätzen weiß. «Ich habe auch diesbezüglich alle Möglichkeiten zur Verfügung. Zum Glück bin ich aktuell gesund und fit, aber es ist beruhigend zu wissen, dass man diese Möglichkeiten hat.»

Nach seinem zweiten SuperEnduro-WM-Titel steht beim Saisonstart der Hard-Enduro-Weltmeisterschaft 2022 mit dem «Minus 400 Desert Extrem Race» in Israel ab dem 5. April die Mission erfolgreiche Titelverteidigung auf dem Programm. Ganz so verbissen verfolgt er diese und ähnliche weitere Ziele nicht. Zumindest gibt er sich nach außen so: «Ich habe immer Spaß, wenn ich Rennen gewinne. Ich habe keine wirklichen Ziele oder einen Plan und Vorgaben an mich, wie viele Titel ich gewinnen will. Ich werde weiter Rennen fahren und will für meine Sponsoren und mein Team einen guten Job machen. Ich habe Spaß am Racing und am Motorradfahren. Ich bin froh, in der Position zu sein, in der ich bin und genieße mein Leben so, wie es derzeit ist. Ich bin in einer guten Position und möchte weiter möglichst erfolgreich sein. Was auch immer passiert, es wird passieren.»

Dem SuperEnduro Grand Prix of Germany in Riesa statte auch Ex-Superbike-Profi Chaz Davies einen Besuch ab und somit auch Billy Bolt. Zum Verhältnis zu seinem Landsmann sagte der Champion: «Wir leben beide in Andorra und kennen uns gut. Ich interessiere mich zwar auch für andere Disziplinen, aber ich bin mit meinem Vertrag mit Husqvarna zufrieden. Ich bleibe also auf jeden Fall beim Offroad, für alles andere bin ich zu groß. Außerdem ist es schon etwas zu spät in meinem Leben, um irgendetwas zu ändern.»