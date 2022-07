Matthias Walkner (KTM): Pure Verzweiflung, dann Sieg 28.07.2022 - 07:43 Von Kay Hettich

© Red Bull Matthias Walkner musste für seinen Sieg leiden

Zwar nicht in der Gold-Kategorie der besten Piloten, doch auch der Sieg in der Bronze-Wertung durch Matthias Walkner (KTM) an Tag 1 der Red Bull Romaniacs ist bemerkenswert. «Das ging an die Substanz», stöhnte er.