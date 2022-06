Manuel Lettenbichler als Stargast und Instruktor

Erzberg-Triumphator Manuel Lettenbichler (Red Bull KTM) wird am kommenden Wochenende bei der Eröffnung eines neuen Offroad-Areals in Salzburg anwesend sein.

Enduro-Star Manuel Lettenbichler (Red Bull KTM) absolviert am kommenden Wochenende einen Auftritt bei der Eröffnung des «Glemmy Offroadparks» in Viehofen in der Nähe von Zell am See im Bundesland Salzburg. Der Bayer hat vor einigen Tagen das gefürchtete Hard-Enduro am Erzberg für sich entschieden.

Lettenbichler ist im «Glemmy Offroadpark» am Samstag nicht nur Stargast, sondern steht auch als Chef-Instruktor zur Verfügung. Im Programm des Eröffnungs-Samstags sind auch Quad-Touren, Baggerfahrten, Auto-Trial-Vorführungen und andere Show-Acts geplant.

Der Parcours wurde von Experten errichtet und soll auch dazu dienen, Kindern spielerisch die Beherrschung des Zweirads näher zu bringen. Kinder gelten auch in diesem Bereich als besonders lernfähig. Dafür bietet der Glemmy Park die idealen Möglichkeiten, um stufenweise die Beherrschung eines Trial- oder Enduro-Bikes sowie eines Quads zu erlernen.

Unter der Anleitung erfahrener Instruktoren wird den Kindern spielerisch vermittelt, was es heißt, heikle Situationen mit dem Zweirad oder dem Quad zu bewältigen. Das funktioniert nur, wenn sie mit regelmäßigem Training Automatismen entwickeln, um ein plötzliches Brems- und Ausweichmanöver sauber meistern zu können.

Apropos: Manuel Lettenbichler ist mittlerweile 24 Jahre alt. Der Sohn von Andi Lettenbichler hat im Alter von fünf Jahren mit Trial begonnen. Mit 21 Jahren wurde «Letti» Enduro-Weltmeister. Der Sieg am Erzberg war für den KTM-Werksfahrer einer der Höhepunkte seiner bisherigen Karriere.