Erzbergrodeo: Manuel Lettenbichler in eigener Welt

Hard-Enduro-Weltmeister Manuel Lettenbichler vom Red Bull KTM Factory Racing Team gewann das Erzbergrodeo nach seinem ersten Sieg im Vorjahr erneut, Billy Bolt und Trystan Hart stiegen mit ihm aufs Podest.

Nach gut 30 Kilometern, 27 Checkpoints und 2:31 Stunden am «Iron Giant» distanzierte der Kiefersfeldener Manuel Lettenbichler SuperEnduro-Champion Billy Bolt beim zweiten von sechs Weltmeisterschaftsläufen mit exakt 11 Minuten deutlich. Der KTM-Werkspilot gewann das prestigeträchtigste Hard-Enduro und sicherte sich damit weitere 20 Punkte in der Weltmeisterschaft, die er nach dem Sieg im ersten Event nun mit 41 Punkten anführt. Nach den aktuellen Regeln erhielt er neben den 20 Punkten für den Sieg im Main-Event einen weiteren Punkt für seinen dritten Platz unter den WM-Fahrern im Prolog.

Bis auf den 48-jährigen Altmeister Graham Jarvis (GB, Husqvarna) und David Cyprian (CZ, KTM) starteten am Sonntag alle Top-Fahrer aus der ersten von zehn Startreihen mit jeweils 50 Piloten. Vier Stunden werden den Fahrern geben, um die mit härtesten Sektionen gespickte Strecke zu meistern. Bereits nach dem Start setzten sich die Favoriten von den Verfolgern ab. Bolt machte gleich bei der ersten Auffahrt einen Fehler, demolierte sich dabei die Vorderbremse und fiel etwas zurück.



Das kanadische Talent Trystan Hart führte nach der Wasserleitung vor Lettenbichler, doch der Deutsche fackelte nicht lange und überholte Hart nach dem 5. von 27 Checkpoints. Bolt schaffte es, sich trotz eines leicht demolierten Bikes und noch vor den technisch schwierigen ersten Wald-Sektionen wieder an die Spitze heranzuarbeiten und übernahm nach Checkpoint 17 die Führung.



In einer der Schlüsselpassagen, dem mächtigen Geröllfeld namens «Carl’s Dinner» führte er mit 400 Metern Vorsprung recht deutlich vor Lettenbichler, der aber gegen Ende dieser Sektion einiges an Boden gutmachen konnte. Beim direkt folgenden 22. Checkpoint, Motorex Highway genannt, überholte Lettenbichler den Briten wieder und gab die Führung in den verbleibenden fünf Checkpoints nicht mehr aus der Hand. Am Ende fuhr der Deutsche einen satten Vorsprung von exakt 11 Minuten auf Bolt heraus.



Trystan Hart machte seinem Namen in der deutschen Bedeutung alle Ehre und ging nach dem Rennen kritisch mit sich ins Gericht, obwohl er einen äußerst respektablen dritten Platz hinter Bolt erreichen konnte. In der Meisterschaft brachte ihm dieser Platz genug Punkte ein, um den zweiten Platz hinter Lettenbichler einzunehmen – einen Punkt vor Bolt, der sich neben den 17 Punkten für den zweiten Platz im Main-Event zwei weitere Punkte aus dem Prolog sichern konnte.



Der letztjährige Vizeweltmeister Mario Roman stürzte, schaffte es nicht ins Ziel, ging hinsichtlich WM-Punkten leer aus und fiel in der Meisterschaft von Platz 2 nach dem Xross in Serbien auf den achten Rang zurück.



Bei den Junioren war es wieder einmal der Südafrikaner Matt Green, der auf seiner KTM mit dem elften Rang am besten abschnitt und somit die Führung in der Junioren-WM ausbauen konnte.



Als nächstes Rennen im Kalender steht nach der Absage der dritten Veranstaltung in Abestone (Italien) nun die Red Bull Romaniacs vom 25. bis 29. Juli an.



Manuel Lettenbichler: «Dieses Rennen nach dem Erfolg im vergangenen Jahr wieder zu gewinnen, ist ein unglaublich gutes Gefühl. Das war wieder ein hartes Stück Arbeit. Billy und ich haben viel miteinander trainiert und er hat ein wirklich gutes Rennen abgeliefert. Als er in Carl’s Dinner ziemlich weit vor mir lag, habe ich mir gedacht, dass ich einfach mein eigenes Rennen fahre und schaue, was dabei herauskommt. Am Ende von Carl’s Dinner war ich wieder relativ nahe an ihm dran und im Motorex Highway war Billy dann – wie ich im vergangenen Jahr – unter Druck. Ich konnte ihn dort im Wald überholen und dann einen ordentlichen Vorsprung rausfahren. Ich bin glücklich, wieder gewonnen zu haben!»



Billy Bolt: «Dieser kleine Crash direkt nach dem Start hat viel gekostet, die Vorderbremse war ziemlich ruiniert und später im Rennen hat auch der Gasgriff nicht mehr richtig funktioniert. Am Ende konnte ich fast nur noch im ersten Gang fahren – das war alles andere als ein glückliches Rennen für mich. Aber ich habe dennoch lange Zeit führen können und wollte in Carl’s Dinner so viel Zeit wie möglich rausfahren, weil ich wusste, dass Mani im Wald gefährlich werden würde. Das hat sich dann auch bewahrheitet – Mani ist in den Auffahrten im Wald extrem stark. Aber nach all den Problemen in diesem Rennen bin ich mit dem zweiten Platz zufrieden.»



Trystan Hart: «Natürlich freue ich mich, dass ich meinen dritten Platz aus dem Vorjahr bestätigen konnte. Aber ich hatte mir vorgenommen, dichter an Billy und Mani dranzukommen und mitzuhalten. Das ist mir nicht gelungen und ich werde weiter daran arbeiten.»

Ergebnisse Red Bull Erzbergrodeo/A:

1. Manuel Lettenbichler (D), KTM, 2:31,15 Stunden

2. Billy Bolt (GB), Husqvarna, 2:42:15

3. Trystan Hart (CND), KTM, 2:57:09

4. Jonny Walker (GB), Beta, 2:59:30

5. Wade Young (ZA), Sherco, 3:04:21

6. Graham Jarvis (GB), Husqvarna, 3:13:55

7. Michael Walkner (A), GASGAS, 3:22:18

8. Alfredo Gomez (E), Rieju, 3:24:30

9. Teodor Kabakchiev (BG), KTM, 3:25:00

10. Matthew Green (ZA), KTM, 3:31:45

Vorläufiger WM-Stand:

1. Manuel Lettenbichler (KTM), 41 Punkte

2. Trystan Hart (KTM), 29

3. Billy Bolt (Husqvarna), 28

4. Teodor Kabakchiev (KTM), 23

5. Graham Jarvis (Husqvarna), 21

5. Michael Walkner (GASGAS), 21

7. Alfredo Gomez (Rieju), 20

8. Mario Roman (Sherco), 17

9. Wade Young (Sherco), 14

10. Matthew Green (KTM), 12