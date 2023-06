Andrea Verona gewinnt den Erzbergrodeo-Prolog

Der 4-fache italienische Enduro-Weltmeister Andrea Verona katapultierte seine GASGAS mit einer beeindruckenden Zeit auf den ersten Platz des Prologs beim legendären Erzbergrodeo in Österreich.

Auf der neuen und verlängerten Schotterrennstrecke in Eisenerz in der österreichischen Steiermark werden die schnellsten Zeiten in der Regel im ersten von zwei Qualifikationsläufen gefahren. Der Grund ist einleuchtend: Wenn über 1000 Fahrer eine Schotterpiste mit ihren Stollenreifen und Messern zwischen den Zähnen in Anspruch nehmen, dann ist die Strecke nach relativ kurzer Zeit unter anderem vom Anbremsen völlig ausgebombt. Es besteht daher im zweiten Lauf wenig Aussicht darauf, eine gute Zeit vom ersten Lauf zu verbessern.

In der Gewissheit, dass seine sensationelle Zeit von 10 Minuten und 6 Sekunden im ersten Lauf nicht zu toppen sein würden, konnte es der 24-jährige italienische GASGAS-Werksfahrer Andrea Verona am zweiten Qualifikationstag Samstag entspannt angehen lassen. Er fuhr mit 10:24 min zwar 18 Sekunden langsamer als am Freitag, war mit dieser Zeit aber im zweiten Lauf immer noch der Schnellste. Billy Bolt konnte sich gegenüber der ersten Zeit leicht verbessern und beendete die zweite Quali auf dem zweiten Platz.

Für die Topfahrer geht es im Prolog zuerst darum, sich unter den ersten 50 zu qualifizieren. Denn die Ergebnisse der Qualifikation bestimmen die Startreihen des Main-Events – des Red Bull Erzbergrodeos – am Sonntag. Die 500 Besten gelangen in die 10 Startreihen – also jeweils 50 pro Reihe.

Somit geht es für die Fahrer der Hard-Enduro-Weltmeisterschaft, in der das Erzbergrodeo 2023 das zweite von sieben Rennen ist, nicht zwingend um den Sieg oder ein Podiumsplatz, sondern nur darum, unter die ersten 50 zu gelangen und somit aus der ersten Reihe starten zu können. Dies ist fast allen Protagonisten gelungen.

Der Südafrikaner Wade Young war auf seiner Sherco von den Stars auf dem vierten Rang der Schnellste, gefolgt von SuperEnduro-Weltmeister Billy Bolt (Husqvarna) auf dem fünften. Der Dakar-Sieger von 2018, Matthias Walkner, reihte sich auf dem sechsten Rang vor Weltmeister Manuel Lettenbichler vom Red Bull KTM Factory Team ein. Jonny Walker (Beta) belegte den 8. Platz, der Bulgare Teodor Kabakchiev (KTM) den 10. Platz, Trystan Hart (KTM) den 13. und Michael Walkner (GASGAS) den 17. Rang. Der in der WM zweitplatzierte Spanier Mario Roman fuhr seine Sherco eher vorsichtig und Stürze beziehungsweise Verletzungen vermeidend auf den 18. Platz. Alfredo Gomez schaffte es auf seiner Rieju immerhin, sich die erste Startreihe mit dem 46. Platz im Prolog zu sichern.

Dies gelang dem Altmeister Graham Jarvis (Husqvarna) nicht – für ihn reichte es mit Platz 62 nur für die zweite Startreihe. Der Ausnahmekönner und Routinier wird aber selbst von dort für das Podium am Sonntag ein Kandidat sein, denn erfahrungsgemäß pflügt er sich beim Erzbergrodeo durchs Feld – im letzten Jahr überholte er 480 Fahrer, wurde allerdings disqualifiziert.

Im Main-Event sollte Lettenbichler in seiner derzeitigen Form, die er mit dem Sieg beim Xross, dem ersten WM-Rennen, eindrucksvoll unter Beweis stellte, derjenige sein, den es zu schlagen gilt. Im Vorjahr dominierte der Sympathieträger aus Kiefersfelden den Iron Giant und wird alles daransetzen, wieder ganz oben auf dem Podium zu stehen und damit seine WM-Führung auszubauen. Mario Roman, Billy Bolt und Trystan Hart werden die heißesten Aspiranten auf einen Podiumsplatz sein.

Die Veranstalter der Hard-Enduro-WM teilten mit, dass das Rennen Abestone in Italien, das Anfang Juli als drittes Rennen auf das Erzbergrodeo gefolgt wäre, wegen Problemen mit den örtlichen Behörden abgesagt werden musste. Ein Ersatz wird es durch wenig verbleibende Zeit nicht geben.

Vorläufige Ergebnisse des Erzbergrodeo-Prologs:

1. Andrea Verona (I, GASGAS), 10:06,266 Minuten

2. Will Riordan (AUS, KTM), 10:20,89

3. Sonny Goggia (I, KTM), 10:22,033

4. Wade Young (ZA, Sherco), 10:25,095

5. Billy Bolt (GB, Husqvarna), 10:25,204

6. Matthias Walkner (A, KTM), 10:26,292

7. Manuel Lettenbichler (D, KTM), 10:26,891

8. Jonny Walker (GB, Beta), 10:27,236

9. Dominik Olszowy (PL, GASGAS), 10:29,68

10. Teodor Kabakchiev (BG, KTM), 10:30,14

Stand der Hard-Enduro-WM nach 1 von 6 Rennen:

1. Manuel Lettenbichler (KTM), 20 Punkte

2. Mario Roman (Sherco), 17

3. Teodor Kabakchiev (KTM), 15

4. Trystan Hart (KTM), 14

5. Michael Walkner (GASGAS), 11

5. Alfredo Gomez (Rieju), 11

7. Graham Jarvis (Husqvarna), 10

8. Billy Bolt (Husqvarna), 9

9. David Cyprian (KTM), 8

10. Will Hoare (GASGAS), 7